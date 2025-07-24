雅魯藏布江 | FOCUS | 雅下工程背書AI，世紀基建牽動中印新局

AI時代最重要的是甚麼？相比晶片，更終極恐是電。當中國去年人均能源消費量「超英趕歐」，官方預計全國數據中心用電量到2030年將達4000億千瓦時（相當於三峽電站去年發電量的4.8倍），不難明白「世紀工程」雅魯藏布江下游水電工程（雅下工程）的戰略意義。

基建股爆炒，大動作早有端倪

國務院總理李强上周六（19日）於西藏林芝，宣布總投資1.2萬億人幣的雅下工程正式開工，觸發水泥、鋼鐵、爆破、挖掘、電機等概念股狂歡炒作。例如華新水泥（06655）周一曾飆升一倍創歷史新高，惟澄清「能否取得相關業務存在不確定性」後，連續兩日回吐23%。

國務院總理李强上周六（19日）於西藏林芝，宣布總投資1.2萬億人幣的雅下工程正式開工。

在本周水電基建股大爆發前，中國圍繞雅魯藏布江有大動作，實際早有端倪。2021年3月發布的十四五規劃首次提出，「實施雅魯藏布江下游水電開發」；2022年7月，時任政治局常委、副總理韓正在林芝調研時強調，要科學論證，紮實做好項目前期工作；2023年9月，華為發布全新Mate60，更以「奔腾不息的力量」為主題致敬雅魯藏布江；今年1月，中國駐印度臨時代辦在印度媒體發表文章，明言「水霸權」絕不會成為中國的選項。

數據中心用電飆，需多能互補

由此可見，雅下工程的最大意義，遠非西方炒作的所謂「攔截江流，鉗制印度」，亦不是鼓勵舊產能。據大摩測算，工程料拉動水泥、鋼鐵需求分別2000萬-3000萬噸、300萬-400萬噸，以20年施工期計，年均新增不過200萬噸水泥、20萬噸鋼鐵需求，可謂九牛一毛。

那麼，中國不惜在南迦巴瓦峰下截彎取直、隧洞引水，利用雅江「大拐彎」逾2千米的天然落差，建設5座梯級電站，意欲何為？簡而言之，能源安全和雙碳目標。

中國計劃截彎取直、隧洞引水，利用雅江「大拐彎」逾2千米的天然落差，建設5座梯級電站。

儘管中國去年總發電量超過美國、歐盟、印度的總和，但能源消費量亦超過美國、歐盟、日本的總和，人均消費量繼超越英國後，去年更近看齊歐盟。儘管製造業能耗佔比有所下降，但居民用電、數據中心用電節節上升，中國亟需此世紀工程，進一步減少對化石能源依賴，形成多能互補的清潔能源格局。

中印基建競賽，惟擁共同利益

若非要論及地緣，值得留意的是，中央企業近年密密援藏，一方面推進當地清潔能源、綠色工業、邊貿物流、高新數字等九大產業發展；另一方面高質建設鐵路、公路、機場、隧道等基建項目，繼去年拉薩-日喀則高等級公路全線通車後，川藏鐵路新線（雅安-林芝）亦預計明年完工。

有何意義？看看跟中國擁有2000公里邊境線的印度，繼2023年建成Siyom橋後，去年再開通Sela隧道，兩項工程均位於中印邊界實控線附近的藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦），距離雅江「大拐彎」亦不過數十公里。

印度相繼建成Siyom橋和開通Sela隧道，兩項工程均位於中印邊界實控線附近的藏南地區。

儘管如此，中印繼去年金磚峰會破冰，並實現各自邊境撤兵，又同意推動跨境河流合作後，新德里時隔5年宣布今日起恢復中國旅遊簽證看，長治久安之道仍在共同利益。當雅下工程建設帶動邊境繁榮、經濟起飛，乃至未來「電力絲綢之路」，電力、算力、國力的新局遐想無限。

撰文:金子安

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