  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

31/07/2025

　　誰才是美聯儲的「big boss」？鮑威爾周三（當地時間30日）以一連串「帶刺的專業主義」回擊特朗普的施壓甚至謾駡，力捍獨立性。不過，今次FOMC（聯邦公開市場委員會）議息驚現32年來最分裂投票結果，加上美國二季度GDP被稱為史上最怪，都顯示聯儲的困境愈陷愈深。

 

鷹派語調打壓9月減息押注

 

　　繼上周面對面施壓減息，侵侵周三一早再於社交媒體施壓減息，都未動搖「Too Late（遲鈍鮑）」連續第五次按兵不動的決心。鮑公更放鷹稱，「未來兩個月的數據是否足以支持降息？現在很難說，我們不會提前決定」，令利率期貨市場關於9月減息的押注急降20個百分點（63% VS 43%）。

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

鮑威爾於記者會語帶雙關地指，聯儲局很少接待總統來訪，更別說是參觀建築。(White House)

 

　　摩根資產管理預期，聯儲9月減息的門檻似乎較高，12月的可能性較大；美國銀行甚至認為今年都不會減息。

 

　　鮑公在記者會上還表示，不會考慮利率變化對政府（國債利息）成本的影響以及聯邦政府的財政需求，「這樣做既不利於我們的信譽，也不利於美國財政政策的信譽。」對於特朗普上周四（24日）巡視聯儲總部，為近20年來首位到訪的現任總統，他語帶雙關地指，很少接待總統來訪，更別說是參觀建築。

 

兩反對票顯內部公開決裂

 

　　種種表態，都讓人聯想到他在特朗普第一任期時，眼見時任司法部長Jeff Sessions、國防部長James Mattis先後「被辭職」，　面對總統「沒有膽量，沒有理智，沒有遠見」的指摘，鮑公堅稱，在任期結束前，「我絕對、絕對、絕對不會主動辭職……除了死亡，我從未想過有何情況會令我無法完成任期。」

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

鮑曼(右)、沃勒(左)皆由特朗普任命，兩人罕有共同投票反對按兵不動。(AP)

 

　　「遲鈍鮑」跟侵侵硬扛到底之意毋庸置疑，但總統的干預，從罕現2位理事投票反對議息決定可見一斑－－鮑曼、沃勒皆由特朗普任命，前者上月更獲正式提拔為聯儲負責監管事務的副主席。此一自1993年以來「最分裂」的投票結果，再次凸顯了聯儲內部鷹鴿兩派的公開決裂，特別是6月點陣圖曾顯示，7位成員預計今年減息次數為零。

 

次季GDP反彈藏多重噪音

 

　　然而，更大分歧恐在於對美國經濟到底是何狀態的判斷。就在議息結果揭盅前，美國商務部公布二季度GDP年率增3%（預期：2.3%），特朗普隨即在社交媒體高呼，「高於預期，立即減息，沒有通脹，讓美國人買房和再融資！」

 

　　若觀察分項數據，進口因關稅暴跌令「淨出口」貢獻一飛衝天至4.99個百分點，創1947年以來最高紀錄；「消費者支出」貢獻僅0.98個百分點。上半年計GDP增1.2%，遠低於去年的2.8%。此外，需求關鍵指標「面向私人國內買家的最終銷售額」錄2022年底以來最低增速，20個最大城市房價亦連跌三個月。

 

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性

需求關鍵指標「面向私人國內買家的最終銷售額」錄2022年底以來最低增速。(AP)

 

 

　　展望未來，鮑公的最大考驗仍在頂住內（反對票委員）外（特朗普）壓力，穿透關稅擾動下的數據噪音，此不單牽涉通脹、就業兩大目標，更攸關美元信用。無論「帶刺的專業主義」能否助聯儲避免重蹈早前兩次誤判物價前景的覆轍，毫無懸念的是，「big boss」的抗爭足以令他名垂青史。

撰文:金子安

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00553

南京熊貓電子股份

5.260

異動股

00881

中升控股

13.240

異動股

08313

杰地集團

0.028

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,433.93
    -27.35 (-0.062%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,395.23
    +32.33 (+0.508%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,333.30
    +203.62 (+0.964%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌35.285
變動率︰-1.555%
較港股︰-0.04%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.002
變動率︰-1.650%
較港股︰-0.60%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.396
變動率︰-2.580%
較港股︰-1.95%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.086
變動率︰-3.162%
較港股︰+0.25%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.955
變動率︰+8.573%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升36.860
變動率︰+4.508%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升120.080
變動率︰+2.300%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.785
變動率︰+2.267%
精選美股 More
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰升92.010
變動率︰+18.631%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升140.530
變動率︰+12.478%
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升779.230
變動率︰+12.086%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌149.570
變動率︰-5.966%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/07/2025 12:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 5.260
  • 00881 中升控股
  • 13.240
  • 08313 杰地集團
  • 0.028
  • 01299 友邦保險
  • 73.400
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.400
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 18.300
  • 目標︰$22.00
  • 01972 太古地產
  • 21.100
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 51.100
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 246.000
  • 目標︰$300.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.150
  • 00700 騰訊控股
  • 550.000
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
報章貼士
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 9.630
  • 目標︰$12.50
  • 00836 華潤電力
  • 19.460
  • 目標︰--
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 78.850
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/07/2025 08:55  《盤前攻略》聯儲局9月減息路向難料，中概股挫恒指二萬五受考驗

31/07/2025 08:32  【開市Ｇｏ】美儲不減息，美增長強勁，藥明康德績後大抽水

31/07/2025 08:45  藥明康德(2359)績後即配股豪抽水76億，較現價折讓近7%

31/07/2025 08:37  【關稅戰】特朗普取消全球小額包裹關稅豁免，電商下月迎接新衝擊

31/07/2025 07:55  京東向CECONOMY提自願全購要約涉現金作價每股4.6歐元

31/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３１億元，買盈富基金沽老鋪黃金

31/07/2025 09:08  【大行炒Ｄ乜】大行升滙控、寧德目標價，中信里昂削普拉達價三成

31/07/2025 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打：香港商業房地產佔集團整體敞口低於0.5%，很快會提交穩定幣牌照申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日本城母企再澄清全線結業傳聞，「新低價」策略推升營收及毛利率新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

美國議息 | FOCUS | 誰是真「大Boss」？鮑公「帶刺」捍獨立性
人氣文章

Foodie What’s On

中環新開芭菲專門店 賣相精緻如藝術品！最具創意巴馬火腿鹹芭菲 打卡必點蜜瓜焙茶
人氣文章

玩樂 What’s On

《頭文字D》30周年AIRSIDE快閃店：經典場面神還原+限定周邊，憑Shell油站收據換海報
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

L'ÉCOLE 展覽《筆脈珍傳》：手稿上祖母綠與紅寶石，一場珠寶藝術的綺夢
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環新派韓國料理！法式人蔘雞、醬油蝦配番茄清湯、生牛肉他他紫菜撻，星級主廚以美食分享快樂！
人氣文章

港女講男．妮洛

在交友App認識的對象，總是發展得特別快！人來人往、快來快去是拍拖新常態？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡女星丨「翻版朱玲玲」落選港姐陳思齊，佛山街頭擺攤維生，面對現實靠自己
人氣文章
東灣S001
人氣文章
女星健康｜Gin Lee血紙巾動態照曝光，粉絲擔憂健康危機，曾獨自撐過抑鬱經歷新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 00:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/07/2025
外匯基金上半年投資收入1944億元，余偉文：下半年投資環境仍非常不明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處