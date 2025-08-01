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穩定幣 | FOCUS | 中美金融纏鬥「上鏈」，穩定幣大熱藏雙考驗

01/08/2025

　　繼《天才法案（Genius Act）》7月18日獲特朗普簽署後，香港的《穩定幣條例》亦於周五（8月1日）生效，意味中美就國際貨幣體系「多元VS獨霸」的多年纏鬥，正式「上鏈化」。新風口當前，欲飲頭啖湯者、炒作「點石成金」者爭崩頭，惟熱鬧背後或忽視了兩大暗湧，一是人人識手機支付時代，誰轉用穩定幣？二是1：1的儲備背書，是否真的穩如泰山？

 

區塊鏈延續霸權遭中歐反擊

 

　　去年底提交立法會審議的《穩定幣條例》，數個月波瀾未興；直至5月30日刊憲，相關概念過去兩個月突然如日中天，催化劑直指被稱作「美元霸權2.0」的《天才法案》6月於美國參議院成功闖關。

 

穩定幣 | FOCUS | 中美金融纏鬥「上鏈」，穩定幣大熱藏雙考驗

特朗普7月簽署《天才法案》，欲以數字化、區塊鏈延續美元霸權。(AP)

 

　　經過幾番發酵，市場幡然醒悟，披著「加密貨幣監管」外衣的《天才法案》，本質是借所謂「合規儲備資產（如美元、美債）」硬性要求，強化美元在DeFi（去中心化金融）時代的貨幣主導地位，簡而言之－－以數字化、區塊鏈延續美元霸權。

 

　　「陽謀」遭反擊的直接例證，即是中國央行行長潘功勝、歐洲央行行長拉加德不約而同提及，「弱化對單一主權貨幣的過度依賴和負面影響」、「美元的過度特權」，途徑之一正正是以香港為試驗田的穩定幣以及數字歐元。

 

轉用穩定幣誘因待現實檢驗


　
　　區別於《天才法案》要求掛勾美元、美債，香港《穩定幣條例》並不偏好特定幣種，允許持牌者選擇與單一法幣（美元、港幣、人民幣）或「一籃子」法幣掛勾。此無疑顯示了香港的靈活之道，擺脫離岸人民幣資金池規模相對較小（如6月底人民幣存款縮水至8821億元）的掣肘，盡可能挖掘客戶基礎、拓寬應用場景。

 

　　不過，以香港現有完善的支付體系、眼花繚亂的交易平台看，除了幣圈一族的直接需求，有何誘因令港人、港企大量轉用穩定幣？相比現有體系，使用穩定幣進行跨境支付、產業鏈融資等，有多大「著數」？將可用於收息的美元存款轉為美元穩定幣，會否得不償失？

 

穩定幣 | FOCUS | 中美金融纏鬥「上鏈」，穩定幣大熱藏雙考驗

除了幣圈一族的直接需求，有何誘因令港人、港企大量轉用穩定幣？(AP)

 

　　尤其是《穩定幣條例》要求對客戶身分進行核實，遵守「轉帳規則（提供匯款人及收款人資料）」，持續對相關交易及錢包地址進行篩查等。背後玄機，即是嚴防穩定幣淪為內地客走資秘道。

 

儲備資產未必等於支付能力

 

　　此外，更終極的拷問是，即使有1：1儲備資產背書，穩定幣是否就穩如泰山？2023年第二大穩定幣USDC脫勾至0.87美元已暴露關鍵軟肋－－流動性風險。

 

穩定幣 | FOCUS | 中美金融纏鬥「上鏈」，穩定幣大熱藏雙考驗

2023年第二大穩定幣USDC脫勾至0.87美元已暴露關鍵軟肋－－流動性風險。

 

 

　　國際清算銀行（BIS）5月刊登的論文就指，盡管穩定幣跟儲備資產（如美債）1：1掛勾，但一旦爆發危機，發行方或須出售美債以應對贖回，此將對短期美債構成螺旋式抛壓。同時，由於資金出入對收益率升跌影響的不對稱性，將放大流動性危機。

 

　　此如同2008年「歐洲美元（相當於美國境外的美元存款）」市場崩盤的翻版，當時「歐洲美元」急劇膨脹，雷曼危機爆發後，離岸美元持有者集體要求兌換在岸美元，最終導致LIBOR（倫敦銀行同業拆借利率）-OIS（美國隔夜利率）利差飆逾364基點，「歐洲美元」與美國境內美元1：1的信用關係名存實亡。

 

　　穩定幣未來會否重蹈歐洲美元覆轍？關鍵仍在監管框架和應急機制。

撰文:金子安

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