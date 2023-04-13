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【FOCUS】加息減息「一線天」　全球經濟關係重構

13/04/2023

　　連續9個月下降的CPI，似改變不了美聯儲「最後倔強」－－5月再加息25基點；另一邊廂，衰退預期、信貸收緊、職位急凍，亦令「掉頭反轉」預期升溫－－最快7月開啟迅速減息。「鋼絲」上的鮑公如何左右平衡，都牽扯更大的市場動盪和全球經濟關係重構。



核心通脹粘性揮之不去



　　當拜登吹噓美國「年度通脹處於2021年5月以來最低水平(5%)」，扣除能源和食品的「核心通脹」、再扣除住房的「超級核心通脹」仍勁頭不減，按月續分別攀升0.4%、0.2%。通脹粘性揮之不去甚至頑固過預期，恐預示通脹從去年中的9.1%回落至現時5%之後，愈想接近2%政策目標，難度將愈大。

 

 

 貨幣市場押注，聯儲5月加息，7月減息。(shutterstock)

 


　　一大變數即是汽油價格，儘管3月錄按月跌4.6%，但自OPEC+上周日(2日)宣布5月起額外減產每日166萬桶，全球基準的布油價格已從3月底的75美元升至87美元以上，美國戰略石油儲備續跌至1983年11月以來最低。另一例證則是跟勞動力成本密切相關的外賣食品價格，按月升0.6%，反映驟然錄1987年以來最大跌幅(按月-10.9%)的雞蛋價格僅是短期波動。

 


　　鑑於此，明年有投票權的里士滿聯儲行長巴爾金、三藩市聯儲行長戴利雙雙放鷹，稱「還有很長的路要走」、「有充分理由認為政策或須進一步收緊」；期貨市場預期5月再加息25基點的機會高企近七成。



衰退攔路倒逼幣策轉向



　　聯儲激進加息維持「通脹鬥士」形象的代價不菲，在美國貨幣市場基金規模膨脹至5.25萬億美元紀錄新高的反面，摩通、富國、美銀三巨頭的首季存款預期按年大幅縮水5210億美元。隨之而來的連鎖反應是，小型企業的信貸狀況3月急降至逾十年最低水平。融資不易，拖累製造業、建築業、零售業等周期性行業的招聘意欲，3月職位空缺數下降錄兩年來最大，而每周工時亦錄2020年4月以來最低。

 


　　聯儲最新公布的會議紀要顯示，工作人員首次預期，美國經濟今年稍晚將出現輕度衰退；而過去55年的歷史數據顯示，每當聯儲以加息來對抗高通脹(CPI>5%)時，衰退總會接踵而至。美銀近日即發布12張圖表，包括製造業活動下降、收益率曲線變陡、信貸緊縮傷害就業等，警告美國經濟即將進入全面衰退。

 


　　如何應對？相比聯儲2018年、2006年、2000年分別間隔7個月、15個月、7個月，從加息轉向減息，市場押注今次掉頭反轉將來得更快更急，首次減息或於7月開啟，終端利率將從6月的5.01%峰值迅速降至明年1月的4.16%。



重組供應鏈應對不確定



　　倘若衰退疊加減息真的發生，無疑將令2月咬定「今年不會減息」、押注「有機會軟著陸」的鮑威爾公信力破產；而高利率的肥尾效應將放大不確定性及加劇市場動盪。

 

 

 減息作為凱恩斯信徒們的經典需求端刺激手段，或加速全球經濟關係重構。(shutterstock)

 


　　更進一步的考慮是，減息作為凱恩斯信徒們的經典需求端刺激手段，恐隨時令高通脹成為常態，國際貨幣基金組織最新預計，盡管能源和食品價格逆轉，但全球通脹今明兩年仍將高企7%、4.9%。

 


　　在此背景下，關鍵原材料及產品供給（如晶片、礦產）、攸關國家競爭力的關鍵行業（若人工智能、電動車）、更多樣可靠彈性的供應鏈等，將加速全球經濟關係重構。看看3月急升的中國煤炭、原油進口，以及巴西總統盧拉周三（12日）開啟訪華之旅，耐人尋味。

 

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