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【FOCUS】空缺高企VS白領裁員　就業迷障困擾鮑公

02/06/2023

　　聯儲6月是「追加」還是「跳過」？上竄下跳的利率期貨押注，連同冰火兩重天的就業市場，令利率和經濟前景愈加如霧裏看花。



職位空缺止跌，小非農火爆



　　夏日炎炎，想找份暑期好工？到麥當勞應徵侍應、到萬豪酒店充當房務、到大學營地擔任主管，時薪可分別高達近16、37、50美元。熾熱的就業市場，印證美國勞工部的最新公布數字，4月職位空缺結束此前三個月跌勢，升至1010萬份(預期：950萬)。而「高空缺+低失業」組合，素來被聯儲主席鮑威爾視作勞動力市場緊張的依據。

 

 美國4月職位空缺結束此前三個月跌勢，升至1010萬份。(AP)


　　此外，周四揭盅的有「小非農」之稱的ADP就業報告同顯示，5月新增職位27.8萬份(預期：17萬)，或預示市場關於今晚5月非農報告新增職位19萬份的預期，面臨再一次低估(自去年1月以來，16次報告有13次皆超預期)。

 


　　不過另一邊廂，諮詢公司Challenger，Gray＆Christmas同日公布，首5月美企宣布的裁員人數達41.75萬人，超過去年全年，其中僅5月就錄逾8萬人；位於裁員重災區之首的為科技業，年初至今累計達13.6萬人，其次是零售業的4.5萬人，另還有金融公司、汽車業、媒體業等。



巨頭裁員拖低整體勞動收入



　　該份報告似抹掉了ADP新增職位大超預期的玫瑰色濾鏡。分行業看，近四分三增長集中在休閒和酒店業(20.8萬)；其次是自然資源和採礦業(9.4萬）、建築業（6.4萬）；但製造業、金融業分別減少4.8萬、3.5萬份。值得一提的是，新增職位全數來自中小企，而僱員人數超500的大企業職位就減少10.6萬個。

 

 高盛確認，將對員工人數採取進一步的針對性措施，為近期華爾街裁員潮再加把火。(AP)


　　無獨有偶，近日登上「裁員」頭條的全是業界龍頭，繼大摩、摩通本月分別傳出裁員3000人、500人後，高盛首席執行官John Waldron昨日確認，將對員工人數採取進一步的針對性措施，「為更艱難的環境(a tougher environment)做準備」。而擁有近8千員工的全球最大加密貨幣交易所幣安，本周亦證實裁員。

 


　　有何啟示？高薪白領行業裁員加劇，低薪藍領行業招聘強勁，長遠而言將因平均薪資下降、花紅/獎金/股權激勵缺失等，對整體勞動收入施加下行壓力。無論今晚稍後公布的非農數據是否依然火爆，鮑公都應清醒－－經濟已經降溫，6月宜暫停加息。

 

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