AI泡沫 | FOCUS | 英偉達「賣鏟」續狂奔，谷歌辟AI代理蹊徑

AI泡沫 | 英偉達「賣鏟」續狂奔，谷歌辟AI代理蹊徑

60億、180億、350億、570億美元，過去四年，英偉達第三財季營收爆發式增長。公司並預計，今明兩年Blackwell和Rubin的營收預期，「絕對有機會」超過原本的5000億美元。老黃以強勁業績還擊「AI泡沫論」，而谷歌Gemini 3的一鳴驚人，亦佐證了他口中正在發生的平台三大轉型。

業績連續13季超預期

美國人有關「AI Bubble」的搜尋量直線飆升之際，AI「軍火商」英偉達再次「定海神針」上身，大派靚麗財報，為連續13個季度超出市場預期。截至10月的第三財季，營收再刷新高至570億美元，按年增62%；預期第四財季營收650億美元，超過分析師預期的616.6億美元。

英偉達第三財季營收再刷新高至570億美元。





鑒於美國商務部最新批准向沙特、阿聯酋出售3.5萬顆英偉達晶片，公司相信，今明兩年的5000億美元訂單預期值將進一步增加。

除了「量」，「質」也不容小覷。英偉達稱，下一代GPU、由7顆晶片驅動的Rubin平台，料於明年下半年開始量產，將實現性能的「X因子」級飛躍。針對「大空頭」對科技巨頭折舊造假的指控，公司透露，「6年前」推出的A100 GPU至今仍滿載運行。

Gemini 3具象化轉型

以洞察力著稱的老黃還指，世界正同時經歷自摩爾定律誕生以來的首次三大平台轉型。包括：一，運算領域從CPU通用運算轉向CUDA GPU，加速運算已到臨界點；二，AI本身亦達臨界點，不僅是改變現有應用，更催生新的應用，重塑搜尋排名、推薦系統、廣告導向、點擊預測等領域；三，能夠推理、規劃和使用工具的AI智能體（Agentic AI）興起。

谷歌周二（18日）發布Gemini 3，技驚四座。

將上述三大「轉型」具象化的，當屬谷歌周二（18日）發布的Gemini 3。借自家研發的TPU Ironwood訓練，在多項學術測試中擊敗全部競爭對手，「Deep Reaserch」能搜索網頁、Gmail、雲端甚至聊天記錄來提取上下文訊息。此外，獨有的Vibe Codes功能，能將任何單一提示詞 （prompt）轉化為互動式應用程式；AI代理開發平台Antigravity，更支持用戶以架構師身份，與不同的AI代理協作。

建倉清倉，或有深意

AI泡沫破裂或言之尚早，但從95歲的「股神」巴菲特最後一信前，Berkshire Hathaway於第三季建倉谷歌，以及「硅谷風投教父」Peter Thiel第三季清倉英偉達看，盡管老黃預期到2030年前，AI基礎設施3至4萬億的年度建設規模恐非天方夜譚，但未來競爭的關鍵，不在單一的GPU或大模型，而是根據任務特性、用戶個性等，精準匹配最合適的AI代理。

「硅谷風投教父」Peter Thiel第三季清倉英偉達。

最終的贏家，並非最強Token，而是最優Agent。

撰文:金子安

