哈塞特 | FOCUS | 特朗普心腹膺聯儲大熱，低利率弱美元福兮禍兮

Santa Claus is coming to town，3%以下利率亦可能正在路上。跟隨特朗普的最新暗示，博彩平台Polymarket有關現任白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett ）將為下任美聯儲主席的押注，急升至85%最高。忠心耿耿、力挺減息，跟特朗普家族和幣圈更有千絲萬縷聯繫，哈塞特距全球最有權勢央行話事人僅一步之遙，2026年吉凶孰料？

忠心耿耿，哈塞特料勝出

屢遭特朗普斥為「遲鈍鮑（Mr. Too Late）」的鮑威爾，任期將於明年5月届滿，由財長貝森特主導的下任主席「選秀」，從10位候選人收窄至4位大熱——白宮經濟顧問哈塞特、聯儲現任理事沃勒、聯儲前理事沃什、貝萊德高管里德，原本預計通過特朗普、萬斯最後面試定奪，惟周二（2日）獲侵侵劇透「壓縮到一名」，並強烈暗示花落哈塞特。

博彩平台Polymarket有關現任白宮經濟顧問哈塞特將為下任美聯儲主席的押注，急升至85%最高。

現年63歲的哈塞特為賓夕法尼亞大學經濟學博士，90年代曾任職聯儲高級經濟學家，並於特朗普第一任期加入白宮經濟顧問委員會（CEA）任主席，最大「政績」即是參與制定2017年《減稅與就業法案（TCJA）》 ，永久降低企業稅。





特朗普2020年大選敗北後，其女婿庫什納即利用中東資金建立私募基金Affinity，哈塞特曾出任其全球研究總監及合夥人。而特朗普2024年大選勝出後，盛讚哈塞特「與我並肩作戰，推進MAGA議程」，都足見其忠心耿耿。

或減息至「遠低3%」水平

鑒於此，以支持自由市場著稱的《The Economist（經濟學人）》雜誌，將哈塞特稱為「政客（party hack）」，力主應由貨幣政策專家沃勒接任主席。盡管沃勒也份屬鴿派，但其最新主張12月減息後，明年應更強調「一會一決議（meeting-by-meeting）」的做法；相比之下，在政府浸淫已久的哈塞特，獲美銀預測，一旦就任將嘗試把聯邦基金利率降至「遠低於3%」水平。

美銀預測，哈塞特一旦就任將嘗試把利率降至「遠低於3%」水平。

這並非空穴來風，哈塞特不僅一改在特朗普首個任期捍衛聯儲獨立性的立場，於第二任期加入抨擊聯儲存在「黨派偏見」；上周更稱，相信美國人可以期待總統選擇一位能幫他們獲得「更便宜汽車貸款」、「利率更低的抵押貸款」的主席。

小心「願望成真」雙刃劍

此外，哈塞特並持有加密資產交易平台Coinbase高達價值500萬美元的股票，被視作幣圈好友。加上獲特朗普任命為聯儲理事的米蘭（Stephen Miller）為白宮數碼資產工作小組委員，主張大幅減息之外亦力挺將美國打造為「世界加密貨幣之都」，不排除未來兩人聯袂「減息+幣圈」大戲。

哈塞特並持有加密資產交易平台Coinbase高達價值500萬美元的股票，被視作幣圈好友。

特朗普似即將如願以償迎來更低的利率、更多的流動性、更鬆的監管，但正如那句「Be Careful What You Wish For」，哈塞特登場帶來更低利率的同時，或意味更持久的通脹、更疲弱的美元、更冷清的債券拍賣，福兮？禍兮？難怪中金首席策略師繆延亮最新稱，現在到了應該允許人幣進一步升值的時候了。

撰文:金子安

