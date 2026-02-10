  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

英鎊 | FOCUS | 施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

10/02/2026

　　牆倒眾人推。由工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）涉「淫（愛潑斯坦」案，引發的英國首相施紀賢（Keir Starmer）「用人失察」風波，正急劇向「七年換6首相」劇本發酵。盡管這位唐寧街10號主人依舊企硬，但對沖基金正加大英鎊看跌押注，債市亦如履薄冰。

 

暫獲內閣力挺，月底選舉成考驗

 

　　美國司法部月初公布逾80萬份「愛潑斯坦案」相關文件，一石激起千重浪，其中涉及文德森以及遭褫奪封號的安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）的醜聞，手尾可謂愈來愈長。

 

　　繼份屬保守黨的前首相特拉斯（Liz Truss），周一（9日）借道賀高市早苗，寄語英國早日同現「針對失敗體制的反革命浪潮」後；極右的改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）亦稱，施紀賢這位「最無用首相」的政治生涯即將結束。就連工黨高層亦或倒戈、或跳船，包括蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）呼籲施紀賢辭職，以及幕僚長、通訊主管雙雙請辭。

 

英鎊 | FOCUS | 施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

楚歌四起的施紀賢昨晚發表演講呼籲工黨團結，並暫獲內閣成員一致表態支持。(AP)

 

　　楚歌四起的施紀賢昨晚發表演講呼籲工黨團結，並暫獲內閣成員一致表態支持。不過，最迫在眉睫的考驗即是本月底於工黨鐵票倉大曼徹斯特Gorton及Denton兩個選區舉行的補選，最新民調顯示，由工黨把持20年的席位，極可能落入改革黨或綠黨之手。

 

經濟似臨滯脹，淨支持率創新低

 

　　更大的關卡則是5月初登場的兩年一度英國地方議會選舉，目前工黨、保守黨、綠黨、改革黨各佔34%、26%、5%、5%席位，但鑒於YouGov民調顯示施紀賢的最新淨支持率錄-57，高達75%的英國人對他持負面看法，恐大幅拖累工黨選情。

 

英鎊 | FOCUS | 施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

YouGov民調顯示施紀賢的最新淨支持率錄-57，恐大幅拖累工黨選情。

 

　　值得一提的是，盡管消費者、企業信心改善，但英國經濟似正進入滯脹－－增長近停滯（將於周四公布的第四季GDP預估料增0.1%）、通脹持續高於預期（去年3.4%）、房價反彈至歷史新高（均價首次突破30萬英鎊）、失業率四年高（5.1%）。

 

　　对沖基金正加大對英镑的看跌押注，其中兌歐元未來一個月的下跌風險相比對沖上漲風險的溢價，創去年7月以來最大漲幅。而10年期英國國債收益率昨日一度跳升至4.57%，遠高於一眾G7國家。

 

唐寧街、王室政治風暴緊密交織

 

　　跟施紀賢一樣焦頭爛額的還有英國王室，白金漢宮周一罕見發表聲明表示對「蒙巴頓溫莎行為指控的深切關注」，緊接其後王儲威廉夫婦也對持續浮現的新指控表示「深感憂心」，被視作王室就聲譽受損而採取的緊急隔離措施。

 

　　不過，消息指愛潑斯坦案涉及的王室成員遠不止安德魯一人，且遭褫奪頭銜兼逐出王室居所的安德魯，一直否認相關指控，大有可能發布揭露內幕的回憶錄，恐成壓垮駱駝的最後一根稻草。而施紀賢早前敦促安德魯到美國國會作供，亦令唐寧街與王室的政治風暴緊密交織。

 

英鎊 | FOCUS | 施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

施紀賢敦促安德魯到美國國會作供，亦令唐寧街與王室的政治風暴緊密交織。(AP)

 

　　市場普遍預期，英國今年利息支出將超越1100億英鎊，為國防開支的兩倍。施紀賢政府為財政可持續疲於奔命之外，如今再添新政治風暴，「趁你病，攞你命」的，除了反對黨，恐還有市場大鱷。

撰文:金子安

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08448

環球印館

--

異動股

01797

東方甄選

--

異動股

02800

盈富基金

--

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 50,188.14
    +52.27 (+0.104%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,941.81
    -23.01 (-0.330%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,102.47
    -136.20 (-0.586%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌64.279
變動率︰-1.533%
較港股︰-0.19%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌552.569
變動率︰-1.560%
較港股︰+0.28%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌129.699
變動率︰-2.141%
較港股︰+0.54%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.200
變動率︰-3.084%
較港股︰-4.00%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升21.930
變動率︰+4.329%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升166.510
變動率︰+2.153%
JD 京東
按盤價(USD)︰升28.350
變動率︰+1.214%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升24.420
變動率︰+1.202%
精選美股 More
MAR
萬豪國際
按盤價(USD)︰升359.350
變動率︰+8.496%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升127.240
變動率︰+7.466%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌36.970
變動率︰-5.737%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌47.130
變動率︰-6.190%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2026 18:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/02/2026 18:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08448 環球印館
  • 0.860
  • 01797 東方甄選
  • 29.200
  • 02800 盈富基金
  • 27.380
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.092
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 114.000
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.000
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.390
  • 目標︰$4.20
  • 00293 國泰航空
  • 12.960
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.630
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 269.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.800
  • 00700 騰訊控股
  • 551.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.400
報章貼士
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 5.570
  • 目標︰$6.50
  • 03323 中國建材
  • 5.670
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 143.400
  • 目標︰$168.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/02/2026 17:30  《盤後部署》恒指續升本月首企十天線上方，憧憬藥企出海可博再鼎生性

10/02/2026 17:55  《本港樓市》中海外(00688)逾18億元奪牛頭角彩霞道住宅地，高於預期

10/02/2026 17:21  中芯(00981)第四財季純利按年升61%至1.7億美元

10/02/2026 16:57  【企業盈喜】電視廣播(00511)料去年虧轉盈賺逾5000萬元

10/02/2026 16:46  電盈(00008)去年虧損收窄至2.53億元，末期息維持28.48仙

10/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４６６萬元，買美團沽騰訊

10/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】星展升紫金黃金國際目標逾八成，滙證降泡泡瑪特目標近一成

10/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１７６，一周拆息較上日微升１６基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料單一家辦每年貢獻本地經濟約126億元，40%單一家辦計劃增配數字資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美籌備何立峰與貝森特會晤，人民幣創33個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜滙控創歷史新高 可追貨？｜科技股能否追落後？｜泡泡瑪特連升多日 已徹底轉勢？新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei nova 14i｜主攻年輕族群，大電池、大熒幕、特設X Button一鍵開啟常用功能
人氣文章

財識兼收．止凡

人生反思系列：許仕仁 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix意大利電影《偽術奇才》：藝術、政治、人生的真偽
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老花的迷思：滴藥水都可以解決老花問題？做過近視激光矯視就唔可以再做老花激光矯視？新文章
人氣文章
節慶素食譜：花開富貴西蘭花炒木耳本菇芋絲，團年飯遇上情人節新文章
人氣文章
捐血救人｜癌症好友啟發沙田威院仁醫堅持捐血，離世後盼器官捐贈延續大愛新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/02/2026
中國海外逾18億奪牛頭角彩霞道住宅地，總投資額39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

10/02/2026 17:10

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區