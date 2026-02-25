  • 會員
預算案 | FOCUS | AI、北都、中產，三大焦點「開山」未盡

25/02/2026

　　「The 2028 Global Intelligence Crisis（2028全球智能危機）」報告攪動華爾街風雲之際，財政司司長陳茂波周三（25日）發表26/27財年預算案，三大焦點直指AI、北都、中產。

 

AI戰略聚焦，需跳出簡單培訓思維

 

　　經歷「六年五赤」的香港公共財政，受益股市交投暢旺帶動印花稅收入，成功實現經營帳目轉盈；綜合帳目（經營帳目+非經營帳目）計入發債後亦提早恢復平衡。庫房告別20年來最長赤字周期，理當加碼投資未來、支援市民。

 

預算案 | FOCUS | AI、北都、中產，三大焦點「開山」未盡

「六年五赤」的香港公共財政，受益股市交投暢旺帶動印花稅收入，成功實現經營帳目轉盈。

 

　　對此，今次預算案以「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」為主題，續將「國際創新科技中心」置於「八大中心」之首。承接去年預算案以基建投入領銜的AI布局，最新宣布成立由財政司司長主持的「AI+與產業發展策略委員會」，明確初期聚焦「生命健康」及「具身智能」，意味香港的AI戰略進入首階段重點聚焦的軌道。

 

　　眾所周知，AI的終極價值在落地應用、解放人力，預算案雖提出以場景驅動「AI產業化、產業AI化」，並推廣全民AI培訓，惟香港就業高度集中於服務業，且相當部分涉及易被AI取代的低門檻工種（如客服、中介、倉儲）。若政府僅停留簡單培訓思維，而非從制度層面推動職位重構、流程再造，公務員體制乃至重度老齡社會下的社服、醫療等領域的AI賦能，恐續慢幾拍。

 

北都泵水加碼，惟仍欠效益時間表

 

　　再看如火如荼推進中的北都大計，除了將分別向立法會申請注資100億元，予河套香港園區公司以加速園區發展，以及向即將成立的新田科技城專屬公司注資，預算案並建議，未來兩個財年從外匯基金分別轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建。

 

預算案 | FOCUS | AI、北都、中產，三大焦點「開山」未盡

預算案明確，「新田科技城是河套的延伸」。

 

　　值得一提的是，預算案明確，「新田科技城是河套的延伸」，河套聚焦上中游的研發、轉化、中試，新田則為研發成果轉化提供原型、中試和量產空間，意味官方首次清晰勾勒出「研發-轉化-量產」的完整產業鏈布局。

 

　　政府對北都的「泵水」可謂大幅加碼，尤其是未來5年每年發債額從去年的「1500億至1950億元」增至「1600億至2200億元」，然而，若干投入到底何時可轉化為看得見的效益？有無做過相關專業估算？恐正正折射現屆港府講的仍暫是個「無法驗證」的願景。

 

上調免稅額，「前路」勝「派糖」

 

　　至於一眾多年來與港府「共渡時艱」的中產，近十年未獲調整的個人基本免稅額、已婚人士免稅額，終由13.2萬元增至14.5萬元、由26.4萬元增加至29萬元。而近三年未調整的子女免稅額，則由13萬元增至14萬元。此外，薪俸稅寬減上限則翻倍至3000元。

 

預算案 | FOCUS | AI、北都、中產，三大焦點「開山」未盡

對中產而言，更重要的恐並不在於「派糖多少」，而在於「前路何在」。

 

　　以上「派糖」是否足以令中產收貨？更重要的恐並不在於「派糖多少」，而在於「前路何在」。當生活成本、教育開支、醫療負擔持續攀升，AI大潮對白領邊緣工種威脅兵臨城下，老齡化、少子化的雙重困境遠未到最壞時刻－－香港的識變、應變、求變之路，注定不是維港煙花般的璀璨坦途，而是一場需要眼界、耐力、勇氣的開山之旅。

撰文:金子安

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？

