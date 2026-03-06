  • 會員
比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場

06/03/2026

　　購車族的兩大「心病」－－續航焦慮、安全防護，本周雙雙出現突破。新能源車一哥比亞迪（01211）周四（5日）晚發布第二代刀片電池，主打9分鐘充電至97%；較早前周三（4日），華為旗下鴻蒙智行發布896線圖像級激光雷達，主打55米外看清小狗搖尾巴。雙雙標誌新能源車競爭開啟從「耍酷炫技」到「登峰造極」的下半場。

 

5分好，9分飽，3分寒

 

　　內地車市2月現大洗牌，其中龍頭比亞迪銷量按年大跌65%至89590輛；鴻蒙智行的旗艦車型問界，銷量按月暴瀉五成至約1.8萬輛，遭小米反超。想要「挽尊」，勢必要如高手華山論劍般，使出絕世內功。


　　
　　就在昨晚，比亞迪舉行顛覆性技術發布會，13位工程師在台上高喊「5分好，9分飽，3分寒」的「濃縮」版口號，揭開第二代刀片電池及閃充的技術飛躍。繼去年3月打出「油電同速」牌後，今次的最大突破在於，20%的充電「最後一公里」。

 

比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場

「5分好，9分飽，3分寒」的「濃縮」版口號，揭開第二代刀片電池及閃充的技術飛躍。

 

　　以比亞迪、寧德時代（03750）去年發布的閃充電池、第二代神行超充電池為例，前者充電5分鐘可暢行400公里（電量可達60%）；後者零下10度充電15分鐘可從5%補能至80%。但今次比亞迪的最新產品，只需9分鐘就可從10%補能至97%（零下30度環境只多3分鐘），意味新能源車充電成功複製油車的「加滿（剩餘3%用於剎車動能回收）」效率，且精準解決極寒地區的充電痛點。

 

896線，探測由點入像

 

　　再看智能輔助駕駛的精髓－－雷達，盡管遭特斯拉行政總裁馬斯克堅拒，他曾指，全世界的道路系統都是為了智能、生物神經網絡和眼睛設計的，而不是根據「從眼睛裏發射激光」來設計的，因此堅持在FSD（全自動輔助駕駛）系統採用「純視覺」方案，但鴻蒙智行最新的896線激光雷達，意味雷達探測從「點」邁入「像」。

 

比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場

鴻蒙智行最新的896線激光雷達，意味雷達探測從「點」邁入「像」。

 

　　其不但看得「遠」，例如黑夜無光環境下的低反射率目標，最遠識別距離從42米提升至122米；還能看得「清」，最小目标高度从30厘米降至14厘米，例如可在55米外識別小狗搖尾巴。

 

大幹快上 VS 感知冗餘

 

　　不過，硬幣總有兩面，對比亞迪來說，為了配合「閃充中國」戰略，擬今年底前建成2萬座閃充站，恐預示巨大的成本投入。相比之下，蔚來（09866）為首的換電派（另包括長安、吉利），計劃今年新建1000座換電站，兩大派別如何跟時間賽跑、如何鞏固生態護城河，左右未來勝負。

 

比亞迪 | FOCUS | 電池登峰雷達造極，新能源車入下半場

比亞迪擬今年底前建成2萬座閃充站，恐預示巨大的成本投入。

 

　　對鴻蒙智行而言，暫且不論首發搭載的兩款車型尊界S800及問界M9，起售價較早前搭載192線雷達的版本分別上漲1萬元、2萬元，用錢拉滿安全感的同時亦引發質疑，「感知冗餘」在日常通勤是否真的用得上。


　　 
　　無論如何，以上兩大發布將過去數年新能源車的「炫技」－－誰的算力高、誰的屏幕大、誰的續航長、誰的車型酷……劃出了一條分界線，下半場的主題進入「登峰造極」，將新能源車買家最關注的兩大考量，打磨到極致。

撰文:金子安

