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張雪峰 | FOCUS | 網紅導師「舊地圖」，通不了AI時代「新大陸」

25/03/2026

　　當年高考488分（滿分750分）的東北縣城青年，問鼎內地頂流「升學導師」，最終周二（24日）因心源性猝死搶救無效，生命止步於41歲。張雪峰完美詮釋「英雄不問出處」，卻憑藉「人生成功路，志願第一步」精準擊中中國父母的焦慮，穩坐升學賽道的頭號IP。他的種種直白乃至粗俗的言論，引發讚彈兩極，惟在AI時代，張氏「志願－專業－職業」路線恐已out。

 

敢言獲讚「打破升學信息差」

 

　　「（孩子想）報新聞學的話，（家長）你要把他打暈」、「文科都是服務業」、「普通家庭的孩子沒有資格談興趣」、「金融不要報，除非家裏有礦」⋯⋯金句頻出，成就張雪峰的個人風格，亦令他獲讚為「打破升學信息差」的敢言者。

 

張雪峰 | FOCUS | 張雪峰的「舊地圖」，通不了AI時代「新大陸」

精準擊中中國父母的焦慮，17999元的高考志願填報服務仍奇貨可居。

　　

　　本科就讀於鄭州大學「排給水」專業，2016年高考季憑藉一段「7分鐘解讀34所985高校」視頻而聲名大噪，隨後2021年註冊成立峰學蔚來公司，逐漸成為無數冀望子女「將來少後悔」的家長，指點迷津般的存在，以至於8999元起價，乃至17999元的志願填報服務奇貨可居。

 

　　張雪峰的核心理論是，選錯專業後悔終生，尤其是對「試錯成本」不高的普通家庭而言，「（孩子）選一個所謂不掙錢的專業，是家庭不能承受的」。放在每年高校畢業生動輒逾千萬（今年料創1270萬新高）、「畢業即失業」風險高企的當下，似乎不無道理。

 

AI替代，專業定終生失效

 

　　然而，此種傳統的「選專業」思維，將職業視為靜態崗位，把專業等同就業能力，在AI時代恐愈來愈難奏效，畢竟即使是同一職業內部，不同任務的命運亦可能截然不同。

 

張雪峰 | FOCUS | 張雪峰的「舊地圖」，通不了AI時代「新大陸」

人工智能巨頭Anthropic本月發布題為「AI對勞動力市場的影響」的研究報告

 

　　人工智能巨頭Anthropic本月發布題為「AI對勞動力市場的影響」研究報告，引入了一個全新指標——觀察到的暴露度(observed exposure)，來衡量勞動力被AI替代的風險。其中，暴露度最高（使用大模型完成任務比例）的前五大職業依次為電腦程式設計師(74.5%)、客戶服務專員(70.1%)、資料輸入員(67.1%)、病歷專員(66.7%)及市場研究分析師(64.8%)。儘管整體失業率未升高，但就業增長預測與暴露度呈顯著負相關。

 

「學力」或才是真正致勝專業

 

　　另一方面，儘管辦公室及行政、建築工程、法律、藝術媒體、商業財經等職業，理論上暴露於AI的比例皆超過90%，但實際觀察到的暴露率均不到40%，這意味著，AI對勞動市場的衝擊並非以「職業」為單位發生，而是圍繞「任務」展開。同一職業內部，有些任務可以高度自動化，有些則仍依賴人類判斷力、創造力。

 

張雪峰 | FOCUS | 張雪峰的「舊地圖」，通不了AI時代「新大陸」

在AI時代，真正決定就業韌性的，恐不再是擁有一個「好專業」的學歷。

 

　　換言之，張雪峰所建構的「志願－專業－職業」路徑的基礎正在瓦解。在AI時代，真正決定就業韌性的，不再是擁有一個「好專業」的學歷，而是動態適應乃至主導AI難以替代任務的學力。

 

撰文：金子安

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