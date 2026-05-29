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機器人 | FOCUS | 小鵬豪賭宇樹補腦，機器人概念股搶灘

29/05/2026

　　借春晚大秀十八般武藝的宇樹科技，衝刺「科創板機器人第一股」之際，昔日造車「新勢力」小鵬（09868）最新預告，今年底量產高階人形機器人，並在門店試行商用。不過，創始人何小鵬指，自己的勝率僅兩成。豪賭背後，機器人概念股的新舊勢力競賽方掀戰幕。

 

宇樹擬近半募資研發模型

 

　　家務、照護、陪伴，萬眾期盼的機器人到底何時成為現實？旗下H1人形機器人4月百米跑速度，直逼牙買加「飛人」博爾特的世界紀錄，惟宇樹科技接受上市問詢時坦承，現有兩款模型（大腦層面）處於研發測試階段，尚未批量應用於機器人產品。

 

機器人 | FOCUS | 小鵬豪賭宇樹補腦，機器人概念股搶灘

宇樹H1人形機器人4月百米跑速度，直逼「飛人」博爾特的世界紀錄。(AP)

 

　　換言之，宇樹現時享受的高光，全部源自「小腦+本體」的工程學優勢。面對「缺腦」危機，公司擬將本次IPO募資的近半（20.22億元），用於智慧機器人模型研發項目，相當於去年首三季研發費用（9020.94萬）的約22倍，但就警告「研發投入方向及成效不及預期」風險。

 

勿低估「運動控制」難度

 

　　相比去年人形機器人全球出貨量佔比達32%的宇樹，借「小腦優先」搶佔市場，從新能源車跨界而來的小鵬，在幾經摸索後確定「大腦驅動」的設計路線，簡而言之，就是每個動作並非借細分指令如提線木偶般完成，而是如人類本能一樣由大腦生成。

 

機器人 | FOCUS | 小鵬豪賭宇樹補腦，機器人概念股搶灘

新能源車跨界而來的小鵬，確定「大腦驅動」的設計路線。


　　 　
　　從此角度看，何小鵬直言絕大多數機器人公司低估了「運動控制」的難度，預言小鵬人形機器人的勝率為兩成，但已是「中國企業裏最高的勝率」。至於小鵬機器人目前所處階段，則相當於八年前推出首款量產車G3時期。

 

貨幣化前沿，概念股排隊

 

　　既然勝率如此之低，何解小鵬仍要全力押注此物理AI賽道？玄機就在未來一旦大規模部署，此第二增長引擎所帶來的硬件及AI模型收入。高盛最新指，人形機器人正在成為下一個最清晰的「AI投資貨幣化」前沿。大摩則估算，全球人形機器人採用量將從2036年的2400萬台，幾何級數式飆升至2050年的逾10億台，撬動7.5萬億美元市場規模。


　　 　 
　　新風口不單令各路企業躍躍欲試，二級市場亦用脚投票，繼樂動機器人（01236）本月榮膺今年第二大「超購王」，首日大漲逾倍後，未來數月至少還有19間機器人概念股排隊登陸港股。其中以背靠港投公司的工業AI智能體企業思謀科技，以及專攻移動操作機器人的優艾智合機器人最受關注。

 

機器人 | FOCUS | 小鵬豪賭宇樹補腦，機器人概念股搶灘

樂動機器人（01236）本月榮膺今年第二大「超購王」。

 

　　新賽道未來的分水嶺，絕非係於短期量產或商用，而是誰率先跨越「大腦」與「小腦」之間的鴻溝，在特定應用場景實現泛化力和可靠性。

撰文:金子安

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