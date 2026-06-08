港股 | FOCUS | 「六絕月」暗湧四伏，散戶「三誡」防身

「北水」上月錄2023年6月以來首次淨流出；超購大熱翼菲科技（06871）、龍豐（02290）慘烈破發；多隻獲港股通加持的新標的上演「入通即崩」……盡顯港股「六絕月」暗湧四伏。面對SpaceX、長鑫等巨無霸IPO，以及解禁潮大浪將至，散戶如何避免淪為「韭菜」？

超購難避破發，「入通」亦非靈藥

美股有AI，A股有「光」，投資者喜新厭舊之下，過往逢低必有買盤的ATM亦難獲青睞，阿里（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）5月分別獲北水大手淨賣出122億、123億、43億港元。欲擁抱「硬科技」概念？上月招股的機器人概念股翼菲科技（06871），榮膺港股史上最強「超購王（逾1.48萬倍）」，惟周一（8日）刷新低，較招股價潛水四成。

滴普科技3月獲納入港股通後，短短兩周內自高位大瀉逾七成。(Etnet)

同樣奇葩的，是5月獲納入港股通的經緯天地（02477），以及3月獲納入港股通的滴普科技（01384）。前者「入通」後一度單日拉升24%，接著單日閃崩83%；後者「入通」後短短兩周內自高位大瀉逾七成，接著再連續兩日急彈逾130%。至於今日「入通」的鳴鳴很忙（01768）、精鋒醫療（02675），則雙雙錄52周低位。

中新股淪坐艇，「入通」價崩有因

有何啟示？首要誡條當屬「勿盲信超購王」。無論是「超購王」翼菲科技首日掛牌高收逾七成，還是龍豐暗盤一度飆升七成，終難逃破發命運，顯示從超購倍數判斷贏面大小的散戶邏輯早已過時。在流動性整體吃緊的大環境下，博「中獎」隨時變「坐艇」。

龍豐超購逾600倍，暗盤一度飆升七成，終難逃破發命運。

誡條之二「入通不等同優質」，鑒於目前機制主要著重市值（不低於50億元）、換手率（不低於0.05%）導向，不考慮盈利、現金流等財務指標，屬於典型的「後視鏡模式」，殊不知投機資金往往借「入通」預期進行提前布局、精準出貨，除了經緯天地，英矽智能（03696）、輕鬆健康（02661）、迅策（03317）等莫不如是。

流動性吃緊，密集解禁恐推波助瀾

誡條之三「防高追天價股」，繼早前老舖黃金（06181）跌破神壇後（股價由1083元腰斬逾半），「大模型雙雄」之一的MiniMax（00100）過去一個月亦急跌逾三成，自1330元高位腰斬逾半，另一隻智譜（02513）雖續企於千元以上，但亦較1993元高位回吐逾三成。值得留意的是，MiniMax、智譜下月將雙雙迎來解禁潮，屆時稀缺溢價恐因流通股倍增而劇烈反轉。

MiniMax、智譜下月將雙雙迎來解禁潮，屆時稀缺溢價恐因流通股倍增而劇烈反轉。

簡而言之，當擬集資295億人幣的長鑫蓄勢待發，疊加SpaceX世紀IPO，市場即將迎來分水嶺時刻之際，少做少錯，或是最清醒的修行。

撰文:金子安

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