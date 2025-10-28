  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 現貨金價曾重挫逾3%，失守每盎司4000美元

28/10/2025

 

今日焦點股 | 現貨金價曾重挫逾3%，失守每盎司4000美元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Pow6MZlti6I

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01929

周大福

15.550

異動股

06603

IFBH

23.720

異動股

01622

力高集團

0.130

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01929 周大福
  • 15.590
  • 06603 IFBH
  • 23.680
  • 01622 力高集團
  • 0.124
  • 01079 松景科技
  • 0.420
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 44.580
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 561.000
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 113.200
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.620
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.250
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 48.920
  • 目標︰$52.30
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.350
  • 02318 中國平安
  • 56.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.600
  • 00981 中芯國際
  • 81.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.070
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.620
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.450
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 13:04  《異動股》滙控午後升幅擴大至3%，上季少賺14%季息按年持平，收入增5%勝預期

28/10/2025 12:42  《午市前瞻》習特會料難有驚喜，金價震倉期間反為分注收集良機

28/10/2025 12:01  【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

28/10/2025 12:11  恒指好淡爭持半日升3點報26437，晶片股升、小米阿里騰訊偏軟

28/10/2025 12:03  【滙控業績】滙控料恒生私有化交易完成後首日資本影響約為125個基點淨減幅

28/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７３億元，買中芯沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…

28/10/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:議員交棒被刻意歪曲，政府嚴厲依法打擊破壞選舉違法行為新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

體品股 | 安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價同挫邊隻較值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

維港海上大巡遊／市集8大亮點：Labubu巨型海上充氣雕塑、攤位遊戲贏滑嘟嘟公仔、多啦A夢/KAWS & 芝麻街打卡美食
人氣文章

影視娛樂

許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別
人氣文章

一本萬利．林本利

減息將促資金轉買樓，均值回歸推算中原指數應續回升（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

物我兩忘：從邦翰斯秋拍到敏求精舍，千年的文人長卷
人氣文章

Art & Living

第54屆香港藝術節預售開鑼！盤點10大話題作：坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》、沈靖韜鋼琴獨奏會
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官
健康好人生 Health Channel
人氣文章
5個超簡單動作，在家強化整體腹部肌群
人氣文章
乳癌警號 │ 38歲媽媽愛食水果確診2期乳癌，醫生揭高碳水果增癌風險新文章
人氣文章
健康飲食丨消委會測試即食麵，19款含潛在致癌物，54款不含類雌激素安全清單一覽
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 14:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 14:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 14:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 14:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/10/2025
金管局：數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處