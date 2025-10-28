今日焦點股 | 現貨金價曾重挫逾3%，失守每盎司4000美元
28/10/2025
28/10/2025 13:04 《異動股》滙控午後升幅擴大至3%，上季少賺14%季息按年持平，收入增5%勝預期
28/10/2025 12:42 《午市前瞻》習特會料難有驚喜，金價震倉期間反為分注收集良機
28/10/2025 12:01 【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙
28/10/2025 12:11 恒指好淡爭持半日升3點報26437，晶片股升、小米阿里騰訊偏軟
28/10/2025 12:03 【滙控業績】滙控料恒生私有化交易完成後首日資本影響約為125個基點淨減幅
28/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７３億元，買中芯沽阿里
28/10/2025 08:31 【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…
28/10/2025 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，一周拆息較上日微升至３﹒…
|財經熱話28/10/2025
金管局：數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成
