etnet專輯
大國博弈
今日焦點股 | 中石化第三季純利85億人幣跌0.5%，首三季少賺32%

30/10/2025

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/live/ll6TRepXioU?si=JYqCDyHPZZO1dkeR

異動股

異動股

03639

億達中國

0.051

異動股

01332

透雲生物

0.126

異動股

00836

華潤電力

18.750

即時重點新聞

30/10/2025 16:40  《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持

30/10/2025 16:56  工行(01398)第三季純利按年升3.3%至1018.05億人幣，收入升2.4%

30/10/2025 17:04  建設銀行(00939)第三季純利952.8億元人民幣，按年升4.2%

30/10/2025 14:47  【習特會】習近平：兩國經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，給世界經濟吃下「定心丸」

30/10/2025 15:31  【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

30/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾…

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習特會降溫關稅戰，神舟二十一號明晚發射，翰森鍾慧娟膺女首富新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫可否趁機吸？其他息口敏感股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大新文章
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港博物館節2025｜超過30項免費活動：玩Bingo贏盲盒、免費派1,000個太空館雪山叉燒菠蘿包、集體創作街頭畫
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
人氣文章

容我世說．張翠容

以黎停火協議一周年假象
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西營盤日式炭火燒鳥深宵食堂！鐵板厚切牛舌燒、自家製月見雞捧、原條汁燒魷魚筒，下班後的味蕾慰藉
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
人氣文章
靜觀心靈：石壁宿舍的成長故事新文章
人氣文章
乳癌 │ 早期乳癌不痛不癢難察覺，醫生揭1徵兆最危險，6類高危族致癌率達70%新文章
人氣文章
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
人氣文章中國故事30/10/2025
神州經脈 | 習特會降溫關稅戰，神舟二十一號明晚發射，翰森鍾慧娟膺女首富
習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

