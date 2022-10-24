溫傑：睇實美股港股業績 企業盈利及經濟數據將左右大市走向

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

新一屆中共政治局常委人選出爐，包括習近平、趙樂際和王滬寧三人留任，而原先被外界看好可能留任、屬改革派的李克強總理和政協主席汪洋出局。市場對新名單反應如何？又會如何反映在股市上？港股連跌兩周後有條件反彈？惟反彈力度不宜過份樂觀？內地雙十一電商節預售展開，對電商雙巨頭阿里巴巴(09988)及京東(09618)的利好作用有多大？能否一併帶動物流速遞股表現？

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