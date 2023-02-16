林家亨：市場樂意接受股東大手轉倉作成立基金 料安踏100元以上有支持

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股維持弱勢，連跌四個交易日疊加港匯續轉弱，資金持續流出港股，再下試另一上升裂口20200點水平指日可待？體育用品股安踏體育(02020)的股東將公司8450萬股股份轉入香港中央結算系統(CCASS)，市場擔憂藍籌股將陸續「抽水」，同時揣測公司大股東或大手減持，安踏上日（15日）跌幅已完全反映此舉對公司的負面影響？抽水或遭減持的風險較大？工信部出口力撐光纖發展，帶動中興通訊(00763)及長飛光纖光纜(06869)上日愈升愈有，更以近全日高位收市，暫未見持貨者趁好消息出貨，政策支持或能造就板塊新一波升浪？行業競爭有限下，哪一隻股份的投資價值較高？

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