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林家亨料繼續有美國銀行爆煲　三大要素降低對經濟影響

16/03/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國矽谷銀行(SIVB)爆煲餘波蔓延至歐洲，瑞信一年期信貸違約掉期（CDS）飆升至千點以上，反映投資者對瑞信(CS)前景相當憂慮，拖累隔晚美股股價曾瀉近三成，收市仍挫近14%。信貸危機影響擴大，會否引發「雷曼2.0」？對外圍股市的衝擊，會否拖累港股再見年內新低？預計負面影響會持績多久？百度(09888)今日（16日）下午將舉行類ChatGPT產品「文心一言」發布會，大行看好人工智能（AI）發展將帶動雲業務等增長，惟市場焦點已急速轉向性更高階的GPT－4產品，會否因此而被搶市場焦點？市場對百度發展AI的憧憬或難長遠支撐股價？市傳特斯拉(TSLA)停止購入比亞迪(01211)生產的電池，雖然雙方其後否認，但消息或已削弱市場對比亞迪的信心，股價進一步受壓機會大？若雙方中止合作消息屬實，對雙方業務發展會有甚麼影響？

 

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