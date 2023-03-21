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恒指9天RSI四底背馳　料短期內有條件築底反彈

21/03/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　瑞信（CS）總值千億的額外一級資本債券（AT1）全部撇帳，拖累上日（20日）多間亞洲銀行的AT1債創紀錄以來的最大單日跌幅，AT1債成廢紙對金融市場帶來多大衝擊？業績股舜宇光學(02382)去年純利及派息均削半，集團最壞情況已過？今年業務有望翻身？惟舜宇價息齊挫，投資者對此股信心不再？市況波動下資金流入避險商品黃金市場，國際金價一度突破每盎司2000美元，帶動黃金相關股近期逆市向好，惟美國聯儲局加息路徑仍不確定，還待本周三晚（23日凌晨）公布議息結果後才有分曉；後市仍未有明確方向，或對金價及黃金相關股股價造成波動？

 

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