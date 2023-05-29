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溫傑：三大因令市場聚焦息口變化　料恒指本周走18600點-19672點

29/05/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫就債務上限達成原則性協議，雙方同意包括提高聯邦政府約31.4萬億美元債務上限，為期兩年，為刺激環球股市反彈的重大利好因素？本周仍要留意美國上月非農數據，適逢期指日將至，料本周港股波動較大？美團(03690)首季由虧轉盈，經調整淨利大勝預期，惟業績前股價隨大市氣氛向下，上周四（25日）跌幅超過3%，股價反彈在望？首季業績受惠內地經濟重啟，增長勢頭仍可持續？網易(09999)首季按年多賺近48%，同時宣布派季度息每股9仙3美元，與動視暴雪「分手」後，網易將失去業務增長點？抑或是重新建立品牌形象的好機會？長城汽車(02333)罕有舉報比亞迪(01211)排放不達標，車企間的競爭，由價格戰蔓延至法規層面將成新趨勢？

 

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