  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指19350點阻力大　若守穩19500點才能確認轉勢

06/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地5月財新服務業PMI勝預期，連續五個月擴張，帶動港股造好，加上北水大舉淨流入港股，規模超過2年以來最多，聰明錢流入對後市有啟示？大摩下調對恒指目標預測，惟基本情況下最高位僅21500點，比年初高位的22700點還要低，反映大摩對後市看法不樂觀？藍籌新貴攜程(09961)上日升逾4%，適逢暑假出遊季節，加上集團發展有新動向，前景甚樂觀？業績前有何部署策略？財政司司長上日（5日）提到無意「減辣」，但透露正考慮再放寬首置客按揭成數，帶動五大本地地產股齊升。首置客上車難度降低後，或能刺激物業成交，銀行股亦隨之受惠？惟外圍息口走向仍未明，面對未來減息風險，息差收窄會否成為銀行股價的絆腳石？

　

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

121.900

異動股

00960

龍湖集團

18.260

異動股

06098

碧桂園服務

9.710

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 121.800
  • 00960 龍湖集團
  • 18.300
  • 06098 碧桂園服務
  • 9.670
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 140.700
  • 00123 越秀地產
  • 9.320
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.280
  • 目標︰$13.36
  • 01347 華虹半導體
  • 25.350
  • 目標︰$29.60
  • 00425 敏實集團
  • 21.300
  • 目標︰$24.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.400
  • 目標︰$26.30
  • 00746 理文化工
  • 4.980
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 329.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.100
  • 00941 中國移動
  • 65.850
  • 00388 香港交易所
  • 304.400
  • 00005 滙豐控股
  • 59.000
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 21.050
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 138.100
  • 目標︰$148.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 23.550
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/06/2023 14:55  【國際要聞】日本東電向福島核污水排海隧道注入6000噸海水

06/06/2023 12:37  【外圍經濟】澳洲央行加息25基點，不排除進一步收緊貨幣政策

06/06/2023 12:14  行會同意高級公務員加薪2.87%，中低級加4.65%

06/06/2023 12:06  恒指半日高收98點報19206，龍湖飆9.4%，碧服漲逾7%

06/06/2023 11:15  創科(00669)再遭沽空機構狙擊，指欺詐家得寶最少四年

06/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０８﹒８５億元，買盈富沽建行

06/06/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】花旗調高中石化目標價及評級，大和跟進三隻啤酒股

02/06/2023 17:59  《嚟緊炒Ｄ乜》蔚來下周派發季度業績，中長線目標價１０５銀

06/06/2023 11:47  《財資快訊》美電軟報７﹒８４０３，兩周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】本港銀行搶資金　東亞及信銀國際加入4厘俱樂部
人氣文章

新聞>香港政情

李家超:有人蓄意破壞器官捐贈計劃，社會應義正辭嚴直斥其非
人氣文章

新聞>香港政情

楊何蓓茵:公務員薪酬調整不以追通脹為目標
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

榴槤控召集！IKEA榴槤雪糕回歸！$9超香濃D24榴槤燕麥奶新地筒！特濃新地仲可追加果肉！同場加映：世界環境日燕麥奶食品飲品優惠
人氣文章

行政人員

重振酒店業！招攬兼具世界視野、專業能力人才！華住酒店集團舵手促校企合作，招世界Top 100大學研究生
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

從器官捐贈事件剖析與下屬溝通之道！唔想牛頭不搭馬嘴，先做一件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有些事情，如果不能瞞一輩子，就乾脆不要使壞」昔日的愛情孽障，真的可以完全坦誠嗎？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

爵士樂聖地：被美酒加音樂淹沒的城市，於新奧爾良回歸放鬆和真實！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養｜有種幸福叫大便暢通！哪些人容易便秘？剎那便意不是永恆！呢個習慣會引起惡性循環
人氣文章
快活保養 | 老受便秘困擾！瀉藥愈食愈虛、愈食愈衰？解決便秘要睇「年資」？
人氣文章
酷熱天氣 | 比西瓜更解暑！冬瓜清熱、補水最強！仲可利濕去水腫兼減肥？教你煲消暑好飲冬瓜特飲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 15:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 15:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2023 15:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2023 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道06/06/2023
【高息定存】本港銀行搶資金　東亞及信銀國際加入4厘俱樂部
人氣文章香港政情06/06/2023
李家超:有人蓄意破壞器官捐贈計劃，社會應義正辭嚴直斥其非
人氣文章香港政情06/06/2023
楊何蓓茵:公務員薪酬調整不以追通脹為目標
人氣文章財經熱話06/06/2023
內房銷售欠佳反可憧憬救市？股價連番飆升應如何部署？
人氣文章香港政情06/06/2023
李家超:對三女童因家庭暴力死亡感到傷心難過，社署會提供支援
人氣文章財經熱話06/06/2023
《午市前瞻》恒指守19300後市樂觀 蘋果AR裝置偏貴難熱賣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金