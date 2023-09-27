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熊麗萍：港股資金短缺問題難即時解決，外資暫未回流為一大痛點

27/09/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股續弱，上日（26日）更再次刷新年內新低，一度低見17379點，收市跌幅雖稍收窄至200多點，但仍未能重返17500點水平，成交僅得824億元。市場長期「缺水」，加上近期被綠債申請進一步搶走資金，恐進一步延長港股磨底期？然而，不少落後藍籌股於季結前急起直追，連年初至上日跌逾36％的周大福(01929)，上日逆市升近3%，成為升幅第二大藍籌，因十一黃金周而炒起抑或與追落後關係較大？今年黃金周能否重拾昔日光景？阿里巴巴(09988)宣布擬分拆旗下菜鳥在港上市，屬對菜鳥業務野景投下信心一票？惟行業競爭增加，未來盈利能力又能否維持？中原城市領先指數（CCL）由第二季開始逐步回落，近日本地銀行提高按揭門檻，而政府暫時亦未有支持樓市措施出台，即使本地地產股估值逼近歷史低位，前景仍難看好？

 


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