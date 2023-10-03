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黃瑋傑：恒指重覆前星期五走勢，16800為下級支持位

03/10/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股第三季累計下跌逾千點，為亞洲股市入面，表現第二差，第四季可寄望內地政治局會議召開及政策陸續於經濟數據中反映而看好嗎？上星期五有個別股份因追落後而炒起，市場部署該類股份有甚麼值得留意的地方？新能源車企公布9月交付量數據，9月有不少新車型上市，亦有不少補貼及車型降價等措施出台，惟從交付量所見，未見有金九銀十出現？理想(02015)距離全年目標30萬輛已達81％，目前股價落後吼得過？中秋國慶首三日假期，北上消費港人比內地訪港旅客多一倍，對本港零售收租股有多大影響？上日（29日）一眾地產股升，基本面沒有改變下，可判斷為短期升浪？

 


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