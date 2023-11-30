林家亨：市場信心盡失反為小注部署良機，港交所(00388)投資價值仍在

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（29日）曾瀉逾400點，失守萬七後向年內低位步步進逼，雖險守年內低位卻未能收復保歷加通道底線，跌市下成交急增至逾1300億元，沽貨氣氛濃厚下，或進一步推低恒指？下方支持位退守至甚麼水平？大市缺水轉吼中東資金，惟上日首日掛牌的沙特ETF(02830)反應冷清，全日僅靠穩收，反映市場對中東資金興趣言過於實？中東戰局仍緊張下投資中東資產，風險大於機遇？即使大市獲中東資金加持，對改善整體市場氣氛而言亦難料成效？新能源車行業減價戰血流成河，有大行預料行業將於明年首季休戰，各車企又能捱得到至明年首季嗎？預料哪間車企將「內傷」最嚴重？除價格戰外，美國新能源車企轉買為租的風潮，會否逆襲成主流？對買車需求有多大影響？「綠色股票拋售潮」又會否波及至新能源車行業？





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