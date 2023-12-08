憧憬內地解決融資問題，恒指下年或出現轉機

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

在下調中國主權、多家國有銀行等評級展望後，穆迪再將包括中國人壽(02628)及其一家海外子公司在內的10家中資保險公司評級展望由穩定下調至負面，但維持目前評級不變。事件反映國際社會愈來愈關注內地債務情況？港股再次轉跌，上日（7日）再刷新今年新低，幾乎補回去年11月的裂口，惟大市慘跌仍只得890億元成金額，可見資金入市意欲極低，16000點會否久守必失？野村中國研究部日前發表報告，對中國互聯網行業較樂觀，相信有質素的公司仍值得持有。科技股近日沽壓仍沉重，現時是否入市時機？內銀股被穆迪下調評級展望後，上日股價未見太大異動，皆因短線壞消息已悉數反映在股價上？





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