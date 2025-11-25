黃瑋傑：港股未走出波動區間，年末倉位配置可用「啞鈴式」方法部署

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

美股隔晚（24日）向上，港股上日亦向好，當中科技股表現出眾，早前壞消息已經消化了？年尾仲可以如何執倉？





阿里巴巴(09988)上日成升市功臣，業績前仍可部署？

