黃瑋傑：港股未走出波動區間，年末倉位配置可用「啞鈴式」方法部署

25/11/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　美股隔晚（24日）向上，港股上日亦向好，當中科技股表現出眾，早前壞消息已經消化了？年尾仲可以如何執倉？


 
　　阿里巴巴(09988)上日成升市功臣，業績前仍可部署？

 

其他機械人股相關新聞：
機械人股 | 優必選再度配股籌近31億元，股價急跌後倒升仍可吼？
優必選(09880) 中標廣西項目金額2.64億元人民幣，以Walker S2為主
優必選(09880) 再啟配股抽水，擬折讓11%配股淨籌30.6億元作收購及還債


其他小米相關新聞：
小米 | 連日回購兼獲創始人雷軍增持，股價曾再飆逾半成應如何部署？
大行報告 | 騰訊、美團、京東、小米、石藥及信達生物最新評級/目標價，旺旺績後最牛看$7.11最熊$3.9
《異動股》小米高開近3%，獲創始人雷軍增持260萬股，持股比例升至23.26%
小米集團(01810)創始人雷軍昨斥1億元公開市場增持260萬股

異動股

異動股

02330

中國上城

0.550

異動股

01949

佰達國際控股

0.180

異動股

00670

中國東方航空股份

4.310

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,016.14
    +567.87 (+1.223%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,745.16
    +40.04 (+0.597%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,909.28
    +37.28 (+0.163%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.661
變動率︰+1.645%
較港股︰+0.19%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.783
變動率︰+1.234%
較港股︰+0.69%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌621.715
變動率︰-1.089%
較港股︰-0.53%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.742
變動率︰-3.183%
較港股︰-7.64%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升20.557
變動率︰+4.511%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.200
變動率︰+3.108%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.960
變動率︰+1.182%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌156.690
變動率︰-2.514%
精選美股 More
ZM Zoom通訊
按盤價(USD)︰升87.655
變動率︰+11.520%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升21.610
變動率︰+7.942%
NVDA 英偉達
按盤價(USD)︰跌174.295
變動率︰-4.522%
AMD 超威半導體
按盤價(USD)︰跌199.589
變動率︰-7.190%
即時重點新聞

25/11/2025 16:50  《盤後部署》中美股市齊漲恒指曾上二萬六，內地赴日遊勢減銀娛可低吸

25/11/2025 17:21  據指京東(09618)發行78億可交換債券，京東：完全不屬實

25/11/2025 17:10  小馬智行(02026)第三季經調整淨虧損擴大至5472萬美元，收入升72%

25/11/2025 15:56  【中日關係】中國據報要求航空公司削減赴日航班直至明年3月底

25/11/2025 16:37  周大福(01929)中期純利升0.1%至25.3億元，派息增至22仙

25/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

25/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理恢復石藥跑贏大市評級，滙證微降信達生物目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

