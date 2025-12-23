  • 會員
山今養生智慧
etnet專輯

黃瑋傑：港股目標睇26000點，金價長遠睇4800美元水平

23/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股五連升，上日（22日）收市升111點，報25801點，現階段可乘勝追擊？

 

　　金價繼續創新高，現貨金價升穿每盎司4440美元，年尾繼續部署資源股？ 

 

