黃瑋傑：港股目標睇26000點，金價長遠睇4800美元水平

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股五連升，上日（22日）收市升111點，報25801點，現階段可乘勝追擊？

金價繼續創新高，現貨金價升穿每盎司4440美元，年尾繼續部署資源股？

