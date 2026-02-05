  • 會員
黄偉豪：科技股首選，阿里巴巴及騰訊

05/02/2026

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　習近平與特朗普通電話，中美關係向好，有利股市表現？ 

 

　　傳特斯拉（US.TSLA）行政總裁馬斯克在月初，密訪中國的太陽能供應鏈，相關股仍可跟進？

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題


異動股

異動股

06128

烯石電車新材料

0.155

