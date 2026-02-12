  • 會員
神州力谷AI，曾永堅帶你股市尋寶

12/02/2026

嘉賓：股票分析師協會副主席 曾永堅

 

　　網易(09999)第四季利潤營收雙雙遜於預期，新遊戲《燕雲十六聲》出海大捷都幫唔到手，股價下跌有貨股民要走要留？國務院表明要大力推進AI商業化應用，AI概念帶你尋寶！Jasper仲會為大家拆解內地新春促內需連環招，萬勿錯過！

 

其他網易相關新聞：
網易 | 季績遜預期遭大行降目標，股價曾插半成可否撈底？
大行報告 | 網易、小米、中芯、信達生物、港交所、藥明系及電訊股最新評級/目標價，一表盡掌握
《券商精點》中金：網易遞延收入逐步釋放，惟削目標價4%
《外資精點》高盛：網易季績遜預期削價3%，仍籲買入
網易Q4少賺27%遜預期，丁磊：AI重塑遊戲競爭壁壘，優勝劣汰加劇


其他蘋概股相關新聞：
蘋概股 | 蘋果新版Siri發布或再推遲，蘋概股弱勢持續未屆吸納時？
聯想(00992)第三財季收入升18%創新高，料ISG本財年內扭虧
聯想集團(00992)第三財季少賺21%，毛利率微跌
《異動股》舜宇光學跌2%瑞聲軟1%，據報蘋果新版Siri繼續難產
丘鈦科技(01478)：1月攝像頭模組產品銷售數量按年增長22.8%

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

187.000

異動股

01013

偉俊集團控股

0.480

異動股

06888

英達公路再生科技

0.140

即時重點新聞

12/02/2026 17:00  《盤後部署》科技股轉弱拖累港股短線表現，藥股熱潮再起信達藥明大破位要追

12/02/2026 16:43  華虹(01347)去年第四季虧轉盈1745.4萬美元，料今年首季收入大致持平

12/02/2026 16:14  三藍籌放榜見光死，恒指全日跌233點收報27032惟兩萬七有支持，北水續流入

12/02/2026 16:43  【聚焦人幣】人民幣即期收升99點子，五連升報6.9016，離岸破6.9關

12/02/2026 16:36  《本港經濟》本港去年12月商品出口貨量及進口貨量分別上升21.6%及26.5%

12/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

12/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】網易績後遭大行齊降目標，野村升藥明生物目標三成半

12/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７１，一周拆息較上日微升至２﹒…

金管局：香港銀行體系今年有五大工作重點，包括投資者保障及打擊詐騙等新文章
長和 | 已通知馬士基旗下APM接管港口行動會造成損害，並引發法律行動新文章
易經看世界 | 從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？（有片）新文章
「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」將軍澳開業！每日店內新鮮現絞漢堡扒，肉汁特別豐富
賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激
網上情緣騙案｜39歲港男誤信台妹「被逼良為娼」代還債，損失超過300萬港元
Travel & Dining Feature

情人節2026｜從維港夜景到米芝蓮星光：一星歐陸菜、國際名廚主理、經典扒房，慶祝華麗浪漫之夜！
情人節2026｜玫瑰風美甲款式推薦：花瓣暈染、粉嫩腮紅、低調貓眼，知性女生的浪漫氣質！
Netflix 劇集《他和她的，謊》：Tessa Thompson 的3大職場穿搭公式 ，力量與優雅兼備
不良坐姿勢｜16歲學生醒後癱瘓，醫生揭肌肉萎縮風險，恐致終身殘疾新文章
口腔健康與全身疾病｜牙周病增心臟病、高血壓風險！研究揭與心臟、腦部及腸胃健康有關
老花的迷思：滴藥水都可以解決老花問題？做過近視激光矯視就唔可以再做老花激光矯視？
