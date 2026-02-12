神州力谷AI，曾永堅帶你股市尋寶

嘉賓：股票分析師協會副主席 曾永堅

網易(09999)第四季利潤營收雙雙遜於預期，新遊戲《燕雲十六聲》出海大捷都幫唔到手，股價下跌有貨股民要走要留？國務院表明要大力推進AI商業化應用，AI概念帶你尋寶！Jasper仲會為大家拆解內地新春促內需連環招，萬勿錯過！

