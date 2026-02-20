溫鋼城：優必選宜分注吸納

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股馬年首個交易日，市場憧憬紅盤高開，同時期望，港股過去4次馬年，有3年錄升幅，今年都唔例外？

今年央視春晚再有機械人表演，由宇樹科技製造的人形機械人搭載禾賽科技(02525)的激光雷達，與物理人工智能（AI）相關的高端製造商會受惠？機械人股又點選擇？

