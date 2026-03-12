林家亨：料以伊戰事最壞情況已過，恒指25550點有支持

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

雖然工信部多次強調AI Agent「龍蝦」的網絡安全風險，不過在最新「六要、六不要」的風險警示和建議中，建議使用官方提供的「龍蝦」接入服務，「龍蝦」概念仲有得炒？概念加持，可保恒指藉科技股在戰事陰霾中獨善其身？





手機商紛紛加入「養龍蝦」大軍，華為、榮耀和小米均發布手機端接入OpenClaw的官方AI Agent，此前受累於存儲晶片價格上漲，持續受壓的小米和手機產業鏈能否借龍蝦熱潮造好？

