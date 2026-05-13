  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

熊麗萍：業績期影響較習特會大，重磅業績若走樣恒指難守兩萬六

13/05/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資ETF銷售主管 凌子敬

 

　　美國總統特朗普時隔近九年再度訪華，預計今晚（13日）抵達北京。此次隨行陣容豪華，包括科技巨頭馬斯克與庫克，以及高盛、貝萊德等金融巨擘和波音、通用電氣代表。市場預測中美峰會將在大豆、牛肉及波音飛機等方面達成協議，習特會能否帶來重大利好，為大市帶來一輪升勢？


 
　　中國出手遏制外賣價格戰後，京東(09618)季度淨利潤好於分析師預期，京東集團今年3月底止第一季純利51億元人民幣，按年跌53.1％；總收入按年增加4.9％至3157億元人民幣，亦好於預期，外賣價格戰最壞時期已過？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

136.900

異動股

03690

美團－Ｗ

88.150

異動股

03200

大族數控

165.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.150
  • 03200 大族數控
  • 165.000
  • 02665 圖達通
  • 7.130
  • 07618 京東工業
  • 16.500
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.670
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 3.100
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 385.000
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.200
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.860
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 140.700
  • 00001 長和
  • 72.550
  • 00175 吉利汽車
  • 21.400
  • 00388 香港交易所
  • 422.800
  • 00100 MINIMAX-W
  • 723.500
報章貼士
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.500
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.420
  • 目標︰$23.00
  • 02648 安井食品
  • 85.200
  • 目標︰$98.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/05/2026 12:12  中美貿易磋商韓國展開，恒指半日先跌後升69點報26416，京東系一騎絕塵

13/05/2026 12:04  【習特會】央視：中美經貿磋商今日中午在韓國首爾仁川國際機場舉行

13/05/2026 09:43  【習特會】白宮最新消息：英偉達CEO黃仁勳將隨特朗普一同乘專機訪華

13/05/2026 10:36  【習特會】人民日報：中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來

13/05/2026 10:07  政府：周日起商用車隧道費減半，為期兩個月

13/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入7.9億元，買瀾起科技沽華虹

13/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲麥格理升目標逾一成，瑞銀看好內房升中海外至買入

13/05/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報7.8283，隔夜拆息較上日微軟至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美息 | 溫灼培：美國3年來再次出現負息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 京東全系績後齊造好，附屬三企啟長線回購計劃穩信心新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 京東集團績後最牛看$190，內房回暖中國海外看$25潤地$45新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

5月大減價攻略︱崇光感謝祭＋惠康全場88折＋一田低至2折＋MegaBox Outlet一折起＋永安百貨送現金券
人氣文章

港是港非．李慕飛

發展香港旅遊業的必要性 2
人氣文章

搵食地圖

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚前以修補遺憾為由約會前度，為的不是放低過去，而是想趁機放縱一番
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

盤點Met Gala 2026珠寶焦點：Lisa搶眼藍寶石項鍊、Sabrina Carpenter重演奢華美學、Tyla鑽石絲巾盡顯線條美
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

年度寶藏與遺珠！WW2026後續點評：Czapek & Cie、Laurent Ferrier、Ulysse Nardin和Parmigiani 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
深港醫療無縫對接 深圳希華愛康健醫院：港人跨境體檢與眼科服務新選擇
人氣文章
名人保養｜50歲林心如為陪愛女早睡，勤做運動體脂僅22% Fit過產前
人氣文章
預防腦退化｜PS腦磷脂被譽為新一代「大腦黃金」？揭其核心功效及如何發揮最大效果新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 12:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 12:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 12:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2026 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/05/2026
美息 | 溫灼培：美國3年來再次出現負息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區