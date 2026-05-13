熊麗萍：業績期影響較習特會大，重磅業績若走樣恒指難守兩萬六

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資ETF銷售主管 凌子敬

美國總統特朗普時隔近九年再度訪華，預計今晚（13日）抵達北京。此次隨行陣容豪華，包括科技巨頭馬斯克與庫克，以及高盛、貝萊德等金融巨擘和波音、通用電氣代表。市場預測中美峰會將在大豆、牛肉及波音飛機等方面達成協議，習特會能否帶來重大利好，為大市帶來一輪升勢？





中國出手遏制外賣價格戰後，京東(09618)季度淨利潤好於分析師預期，京東集團今年3月底止第一季純利51億元人民幣，按年跌53.1％；總收入按年增加4.9％至3157億元人民幣，亦好於預期，外賣價格戰最壞時期已過？

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