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熊麗萍：晶片板塊上升空間仍在，入市宜控制注碼

27/05/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　記憶體大廠美光科技(US.MU)股價狂飆19.3％，總市值歷史性首度突破1萬億美元大關。瑞銀最新報告將美光目標價由535美元上調逾兩倍至1625美元，認為其受惠於AI長約鎖定出貨量，未來仍有極大上漲空間。受惠利好消息，晶片股能否再上？

 

　　小米(01810)、名創(09896)昨日公布首季業績。小米首季經調整淨利潤按年跌43％至60.7億元人民幣，但仍優於預期的58.3億元人民幣，收入991.4億元，跌10.9%，不過智能電動汽車及AI等創新業務按季轉蝕31億元，毛利率亦跌3.1個百分點；相比起小米，名創季績亮眼首季純利升2倍至12.5億元人民幣，經調整淨利潤則跌5.9％。業績公布後，兩股能否突破下行局勢？

 

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