溫鋼城：北水受限外資獨舞，恒指料於25000至26000點上落

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

上交所明確，券商立即啟動交易單元全面自查，存量不合規配置須在3個月內整改完畢。交易所要求，應做好交易單位內部分配，公平對待投資者，保護投資者特別是中小投資者合法權益，嚴禁為個別投資者提供特殊便利。內地券商板塊基本面將反轉？





三隻新股今日掛牌，其中，臨床階段生物製藥公司天辰生物(01779)暗盤收升57％；本港藥妝零售商龍豐集團(02290)暗盤收升0.39％；中國A股首家風電塔樁上市公司大金重工(01081)暗盤收跌4.52％。三隻新股暗盤表現迥異，如何選中大肉簽？

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