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溫傑：三因素拖累美股正常回調，恒指或下探24200點尋支持

08/06/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

 

　　本周港股將迎來四大焦點，包括中美將公布5月CPI或PPI數據，並根據美國的通脹情況市場將重新評估減息時間表。港股方面，恒指三連跌失守兩萬五關，惟資金上個交易日密集流入大型科技股。市場焦點眾多，港股勿跟車太貼？


 
　　上周五（5日）據《南華早報》報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸賬戶時正面臨更嚴格的限制，部分銀行甚至已暫停相關服務，當日本港金融股明顯受壓。次日，金管局發言人表示，銀行業界已經落實金管局通告的最新監管要求，確保開戶流程合規、有序；內地客戶繼續申請開戶，整體而言，開戶流程運作暢順。內地客可繼續申請開戶，本港金融股跌過頭？

 

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