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黃瑋傑：恒指RSI小於50仍弱勢，須滿足一條件市況方轉強

16/06/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　港股焦點眾多，伊朗總統宣布將於19日與美國簽署諒解備忘錄，惟IMF警告能源供應全面恢復仍需時，此外，市場傳出小紅書將於本月提交香港上市申請，或成為近年最大規模的IPO項目。市場歌舞昇平，惟投資者不宜跟車太貼？


 
　　麥格里看好智譜(02513)推出最強開源模型GLM-5.2，預期將提升定價能力並推動ARR增長，給予「跑贏大市」評級及目標價$1221.4。摩通則將MiniMax評級降至「中性」並削目標價至400元，反映其M3模型迅速降價帶來的領先地位不確定性。此外，花旗因玻璃纖維布價格上漲，上調建滔積層板(01888)目標價至100元，維持「買入」評級。對於目前熱門的AI軟硬件股票標的，黃師傅又會睇幾多呢？

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 14:13
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