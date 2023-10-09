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中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候

09/10/2023

　　巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六（7日）清晨，向以色列發動數十年來最大規模攻勢，以色列正式向其宣戰。中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續，平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。中方認為，國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道，中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。

(AP圖片)


　　中國常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會緊急磋商中就巴以局勢表示，呼籲有關各方保持克制，避免衝突局勢進一步升級。


　　不過以色列駐中國大使館高級官員瓦克斯表示，以色列視中國為「朋友」，期望北京對哈馬斯作出「更強烈譴責」。瓦克斯又稱，當下連以色列平民安全尚不能得到保障，現在不是談論「兩國方案」的時候，而是譴責這一野蠻恐怖襲擊的時候。


　　哈馬斯對以色列發動突襲，共發射5000枚火箭，並滲透至多個以色列控制區域，擄走人質，鄰近加薩地區的雷姆基布茲一處沙漠正值舉行音樂節，現場遭哈馬斯發動突襲，至少260人死亡，多人被俘虜，其中一個女子被殘酷殺害後遭遊街示眾。以色列連日發動空襲對哈馬斯進行反擊，並於周日（8日）正式宣戰，美國拜登政府派出福特號航空母艦支援以軍行動。以色列媒體報道指，以巴衝突至今已造成以方逾700人死亡，逾2000人受傷。



中國駐以使館：中國公民應暫停旅遊活動

　　中國駐巴勒斯坦辦事處發重要通知，提醒在巴中國公民避免前往衝突地區，密切關注當地安全形勢，切實增強安全意識，強化安全防範措施，確保安全。


　　中國駐以色列大使館亦在微信公眾號發文，提醒中國公民密切關注當地安全形勢，暫停一切旅遊活動，避免外出，並要熟悉避彈場所位置和分布，聽到防空警報要第一時間撤離。

 

撰文：經濟通中國組

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