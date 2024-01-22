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英首相辛偉誠計劃對移民施加限制，或導致勞工短缺

22/01/2024

　　英國脫歐後，歐洲人在英國工作變得更加困難，英國的酒吧和餐廳開始依賴來自其他地區的勞動力。不過，首相辛偉誠計劃打擊移民，或令勞工人數供不應求。

 

　

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　　數據顯示，英國脫歐後，來自尼日利亞、印度等國的赴英人數大幅增加，抵銷了歐盟公民的出境人數。不過，辛偉誠正計劃把尋求庇護人士送到盧旺達，並對學生和獲得工作簽證者的家人施加新的限制，以壓制經濟移民。


　　分析指，移民減少令酒吧和餐廳老闆可以僱用的移民勞動力減少，必須增加工資以聘請本地員工，導致成本進一步增加，經營情況更困難。

 

撰文:經濟通國金組

 

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