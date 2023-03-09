日本眾議院投票通過植田和男擔任下任日本央行行長
09/03/2023
日本眾議院周四(9日)投票通過由學者植田和男接替黑田東彥，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於4月9日接替黑田東彥；副行長將於3月20日上任。
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09/03/2023
日本眾議院周四(9日)投票通過由學者植田和男接替黑田東彥，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於4月9日接替黑田東彥；副行長將於3月20日上任。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2023 10:55
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