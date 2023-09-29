中國貿促會回應美投資禁令：冀尊重公平競爭原則

美國總統拜登在2023年8月9日簽署第14105號行政令，禁止或限制美國投資者在半導體和微電子、量子信息技術、人工智能三個行業領域對中國實體進行特定類型的投資。中國貿促會新聞發言人近日針對該投資禁令發表談話。



中國貿促會、中國國際商會呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，強調投資禁令將危害兩國正常商業往來及全球產業鏈的安全和穩定。中國國際商會已代表中國工商界向美方正式提交了評論意見，希望美政府聽取理性聲音，審慎考慮相關規則。



美方自我設限將損害自身利益



美投資禁令將中國列為目前該禁令下唯一的「受關注國家」，將相關行業稱為「具有重大國家安全影響的特定敏感技術領域」，並對受限投資主體、受限投資對象以及受限交易類型的規定模糊寬泛，對民用和軍民目的實行「一刀切」的投資監管。這種做法不但增加交易風險和合規成本，而且將破壞目前高度依賴全球分工與合作的產業鏈。美方設限將使美國企業在國際競爭中受損，最終損害美國的自身利益。



中國工商界始終認為，開放自由的市場準入和平等的良性競爭是經濟發展的基石，合作共贏是中美產業界的共同願景。

撰文：經濟通中國組