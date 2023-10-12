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以巴衝突｜以巴大戰懶人包(不斷更新)

12/10/2023

　　以色列巴勒斯坦兩族再次衝突，本網為讀者製作「2023衝突懶人包」，讓讀者跟進事件進展(不斷更新)：


2023年10月12日

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哈馬斯突襲以色列引發美國精英階層分裂，哈佛大學34個學生團體聯名簽署一封公開信，指「事件不是平白無故發生」，並將問題歸咎於以色列。哈佛校友、華爾街投資大佬艾克曼(Bill Ackman)警告將拒聘涉事學生。（閱讀文章）

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2023年10月11日

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中國中東問題特使中國特使翟雋與埃及官員通話，並呼籲立即停火，向加沙提供人道支援。（閱讀文章）

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(AP圖片)


以色列中華商會通報指，日前哈馬斯突襲以色列的行動中，確認至少有兩名失蹤的中國人死亡，另外3人中彈。（閱讀文章）

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(AP圖片)


總統拜登周二（10日）發表講話，譴責哈馬斯的襲擊是「徹頭徹尾的邪惡行徑，讓人想起伊斯蘭國(IS)最惡劣的暴行」。國務卿布林肯將於周四（12日）訪問耶路撒冷，展示支持。（閱讀文章）

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2023年10月10日

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中國外交部發言人汪文斌表示，中方正持續核實了解有關中國公民安全的信息，如有中國公民現階段自願離開當地，中方將在安全有保障的前提下全力提供協助。（閱讀文章）

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(AP圖片)


以色列軍隊繼續從空中和海上打擊加沙走廊。據以色列媒體報道，以國能源部長卡茨已於周一下令立即切斷向加沙地帶供水。（閱讀文章）

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以色列宣布進入戰爭狀態，愈來愈多的國際航空公司暫停飛往以色列的航班（閱讀文章）

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李家超指香港旅遊警示已將以色列列為紅色，當局共收到28宗港人求助（閱讀文章）

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2023年10月9日

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美國總統拜登在華盛頓與猶太社區領袖舉行圓桌會議上發表講話。拜登表示，哈馬斯武裝分子對以色列發動的襲擊，是自二戰大屠殺以來，針對猶太人最致命的一次攻擊，並稱其為「純粹殘酷的運動」。（AP圖片)

 

美國總統拜登強調以國有權自衛，防長奧斯汀表示，已根據拜登指示，迅速向以軍提供額外的裝備和資源，估計數日內運抵以國（閱讀文章）

－－
鑑於以色列局勢的最新發展，特區政府提升以色列的外遊警示級別至紅色。（閱讀文章）

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中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續，平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。（閱讀文章）

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中國外交部發言人毛寧今日的例行記者會上表示，中方對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定的行動，希望盡快停火止戰，恢復和平。（閱讀文章）


2023年10月8日

以色列在加沙地帶進行空襲，圖中為空襲中喪生的屍體，親屬們正在哀悼。當以色列戰機轟炸加沙以報復哈馬斯的襲擊時，巴勒斯坦人表示，以色列軍方正在向巴勒斯坦平民施放憤怒。(AP圖片)


以色列連日發動空襲反擊，並於周日（8日）正式對哈馬斯宣戰。


2023年10月7日

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巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周周六（7日）清晨，向以色列發動數十年來最大規模攻勢，發射5000枚火箭，並滲透至多個以色列控制區域，擄走人質。

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延伸閱讀

2023-10-10｜以巴衝突持續 恐拖累環球經濟？嘉賓：潘鐵珊｜開市Good Morning｜etnet

 

 

2023-10-09｜以巴衝突升溫 睇好金價、油價後市？|FX MONDAY ｜hot talk 1點鐘

 

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