巴郡副主席芒格逝世，享年99歲
29/11/2023
巴郡副主席芒格(Charlie Munger)逝世，享年99歲。
巴郡表示，芒格周二(28日)早上在加州一家醫院安詳離世。巴菲特表示，沒有芒格的靈感、智慧和參與，巴郡不可能到達今天的地位。
撰文：經濟通市場國金組
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29/11/2023
巴郡副主席芒格(Charlie Munger)逝世，享年99歲。
巴郡表示，芒格周二(28日)早上在加州一家醫院安詳離世。巴菲特表示，沒有芒格的靈感、智慧和參與，巴郡不可能到達今天的地位。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2023 09:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2023 09:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2023 09:35
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