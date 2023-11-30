英國諾定咸市議會宣布破產，預計超支2300萬鎊
30/11/2023
英國諾定咸市議會宣布破產，意味著將停止所有支出，法律必須提供的服務除外。
最近的一份報告顯示，諾定咸市議會預計在2023至24財年超支2300萬英鎊。
近年來，諾定咸一直受到財務問題的困擾，並已受到政府的監控。市議會財務總監表示，已經無法做到平衡的預算。
撰文：經濟通國金市場組
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
30/11/2023
英國諾定咸市議會宣布破產，意味著將停止所有支出，法律必須提供的服務除外。
最近的一份報告顯示，諾定咸市議會預計在2023至24財年超支2300萬英鎊。
近年來，諾定咸一直受到財務問題的困擾，並已受到政府的監控。市議會財務總監表示，已經無法做到平衡的預算。
撰文：經濟通國金市場組
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
更多國際動態
30/11/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
27/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
延伸閱讀
30/11/2023 11:30 《魚缸博客》中信有勢現價買，中短線上望9.5銀
30/11/2023 10:46 《本港樓市》YOHO WEST累收約1.5萬票，超額逾40倍
30/11/2023 10:29 據報吉利旗下極氪暫緩美國上市計劃，基於市場情緒疲軟
30/11/2023 10:08 【數據解讀】製造業PMI四個月低，統計局：最大困難是需求不足
30/11/2023 09:58 《異動股》恒指低見16863，再創年內低位
30/11/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１８億元，買美團沽盈富
30/11/2023 08:32 【大行炒Ｄ乜】嗶哩嗶哩績後被睇淡，阿里健康遭大行削目標
24/11/2023 10:38 《嚟緊炒Ｄ乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價１０銀
30/11/2023 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒８０９６，一周拆息較上日軟３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 12:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 12:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 12:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/11/2023 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞30/11/2023
港府晤金融界諮詢預算案，有與會者關注人才流失問題
|國際動態30/11/2023
英國諾定咸市議會宣布破產，預計超支2300萬鎊
|國際動態30/11/2023
美國前國務卿基辛格逝世，享年100歲
|開市Good Morning30/11/2023
林家亨：市場信心盡失反為小注部署良機，港交所(00388)投資價值仍在
|大行報告30/11/2023
【大行炒D乜】B站業績、阿里健康獲注資，大行點評價？一click就知道
|中國故事30/11/2023
國壽新華保險設500億私募投資股票，期限至少十年
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰