華駐英使館：反對英違國際法制裁中企，提嚴正交涉

英國政府6日以「支持俄羅斯戰爭機器」為由，宣布制裁多國46個實體和個人，其中有3家中國企業，包括亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links Limited）、信諾電子有限公司（Sinno Electronics Co., Limited），以及興華有限公司（Xinghua Co., Limited）。中國駐英大使館發言人回應稱，中方堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉。



中方：任何損害中國利益行徑都將遭回擊



發言人稱，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英國政府則罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，這充分暴露了英方的虛偽嘴臉。



中方敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁，中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益。中方正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。



據英國外交部公布，部分國家的個人和實體涉及俄羅斯軍事供應鏈，並協助維持俄羅斯對烏克蘭的入侵。受制裁實體包括在中國、白羅斯、土耳其、塞爾維亞、阿聯酋和烏茲別克運營的實體。

撰文：經濟通中國組

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