俄烏開戰 ｜ 美烏未就28點和平計劃達共識，領土主權仍存巨大分歧

在結束俄烏戰爭的美烏高層會談在日內瓦結束，雙方周一（24日）發表聯合聲明，宣布已就一份更新及完善的和平框架達成共識，標誌著早前備受爭議的「28點和平計劃」出現重大調整。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克明確表示，外界早前流傳的「28點和平計劃」已不復存在，部分被指損害烏克蘭主權的條款已被刪除或修改，草案內容已縮減並更貼近烏方立場。​

美國白宮與烏克蘭總統辦公室在會後發布的聯合聲明中指出，雙方談判代表經過建設性且高度磋商，已制定出一份經過修訂的和平框架草案。

美國國務卿盧比奧在會後形容該方案為一份有生命且持續演變的文件，並強調談判取得極大進展，但最終協議仍需通過俄羅斯這一關。​

烏克蘭總統澤連斯基雖然對談判進展表示歡迎，但立場依然強硬。他警告，和平進判面臨的最大結構性障礙，在於俄羅斯總統普京要求烏克蘭承認莫斯科對東部被佔領土的控制權。澤連斯基強調，這將破壞國際法中的領土完整原則，並可能變相鼓勵俄方透過武力掠奪土地獲取回報。​

是次日內瓦會談並無俄羅斯代表參與。克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，莫斯科尚未收到關於會談結果的正式資訊，但知悉美方計劃已作調整。

目前市場焦點已轉向澤連斯基可能於本周出訪華盛頓，屆時將與特朗普就和平方案中最敏感的領土與北約地位問題進行最終博弈。

撰文：經濟通國金組

