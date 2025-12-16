  • 會員
俄烏開戰 | 烏美柏林會談據報約九成議題達共識，領土問題尚未突破

16/12/2025

俄烏開戰 | 烏美柏林會談據報約九成議題達共識，領土問題尚未突破

 

 

　　據路透社報道，烏克蘭與美國在柏林舉行的高層談判取得實質性突破，雙方已就約九成議題達成共識。

 

　　烏克蘭總統澤連斯基據報在關鍵的北約成員國資格問題上作出重大讓步，以換取美國的安全保障承諾。不過，​雙方尚未就領土問題達成共識。

 

　　烏克蘭總統高級幕僚烏梅羅夫周一（15日）在社交平台發文，形容過去兩天在柏林的談判極具建設性且富有成效。他透露，烏美雙方正全力爭取在當日結束前敲定最終協議文本，令這場歐洲數十年來最大規模的衝突比以往任何時候都更接近和平。​

 

俄要求烏割讓頓涅茨克

 

　　據知情人士透露，美方和烏方討論的焦點是領土問題，美國支持俄羅斯的要求，即基輔應從俄羅斯佔領的頓涅茨克州地區撤軍。澤連斯基多次拒絕這一要求，並與歐洲盟友一起堅持沿當前接觸線停火。

 

　　此次會談烏方由澤連斯基親自領軍，美方代表團則由美國當選總統特朗普的特使、地產大亨維特科夫及特朗普女婿庫什納率領。雙方進行了長達約五小時的閉門磋商，期間就一份包含20點內容的和平路線圖及戰後經濟重建議程進行深入探討。

 

　　德國總理默茨在周一晚些時候與大約10位歐洲領導人舉行會議，北約秘書長呂特和歐盟委員會主席馮德萊恩出席。

撰文：經濟通國金組

