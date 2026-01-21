大國博弈 | 中美財金高層會晤釋暖意，貝森特確認中方履約購大豆

中美經貿關係在2026年開局釋放積極信號。正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的國務院副總理何立峰，周二（20日）應約與美國財長貝森特舉行會談。

貝森特隨後向傳媒透露，中方已全面履行採購美國大豆的承諾，並形容中國稀土供應情況符合預期。市場分析指，此次會晤氣氛良好，為兩國元首預計於今年4月在北京舉行的峰會鋪路。



貝森特在達沃斯接受霍士商業頻道專訪時，詳細披露了與何立峰的會談內容。他引述何立峰指，中方已完成上一階段的大豆採購指標，美方對此表示認可。貝森特進一步指出，美方期待中方今年能繼續購入2500萬噸美國大豆，並直言已向中方建議再多買一些。



貝森特解釋，農業貿易是美國總統特朗普極為重視的議題。在戰略資源方面，貝森特對中國的稀土出口狀況表示滿意，指供應鏈運作符合預期，交付率維持在九成以上的高水平，緩解了市場對關鍵礦產供應中斷的憂慮。

何立峰批評「小院高牆」和割裂供應鏈



何立峰周二在論壇發表主旨演講，闡述中國經濟立場。面對全球貿易保護主義抬頭，何立峰不點名批評單邊主義行為，警告搞「小院高牆」和割裂供應鏈只會導致世界經濟重回「叢林法則」。他強調，過去一年的中美互動證明，兩國「合則兩利、鬥則俱傷」，重申貿易戰和關稅戰沒有贏家，呼籲各國回歸以世貿組織(WTO)為核心的多邊貿易體制。



何立峰表示，經過中美元首去年的會晤及經貿團隊的多輪磋商，雙邊經貿關係保持總體穩定。他強調中國將繼續擴大高水平對外開放，歡迎外資企業分享中國發展機遇。

