中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

11/03/2026

中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

 

 

　　隨著美以對伊朗的軍事行動進入第二周，戰事陷入膠著。伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴已正式繼位，領導伊朗對美以軍事行動進行反擊。

 

軍事衝突

 

　　以色列國防軍於10日晚間至11日凌晨，發動了戰爭爆發以來「最猛烈」的一波空襲，目標包括德黑蘭周邊、大不里士（Tabriz）等地的軍事指揮中心及基礎設施。

 

　　美國宣布在霍爾木茲海峽擊沉了10至16艘伊朗布雷艦。此前伊朗已封鎖該海峽，導致中東四國每日減產670萬桶石油，全球能源價格劇烈波動。

 

　　伊朗持續向以色列、沙地阿拉伯及美軍駐海灣基地發射導彈及無人機反擊。

 


穆杰塔巴上任

 

　　德黑蘭舉行大型集會支持新任最高領袖穆杰塔巴。他隨即下令對美以發動「第一波」反擊，並拒絕任何形式的談判。

 

能源市場波動

 

　　油價急漲後回穩，隨著美國總統特朗普宣稱戰爭已「接近完成」，油價回落至　90美元附近。

 

　　霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態，影響全球約　20% 的石油與液化天然氣（LNG）流量。沙地阿拉伯、科威特、伊拉克等國的日產量合計減少約　670 萬桶。

 

通貨膨脹與金融壓力

 

　　高盛預測，若戰事持續，全球通脹率可能上升　0.8%；油價每上漲　10%，全球通脹將推高　0.4%。

 

　　各國央行`面臨物價上漲與經濟放緩的雙重夾擊，可能被迫停止降息或再度升息。

撰文：經濟通國金組

