中東簡報 | 伊朗戰火第12日局勢簡報

隨著美以對伊朗的軍事行動進入第二周，戰事陷入膠著。伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴已正式繼位，領導伊朗對美以軍事行動進行反擊。

軍事衝突

以色列國防軍於10日晚間至11日凌晨，發動了戰爭爆發以來「最猛烈」的一波空襲，目標包括德黑蘭周邊、大不里士（Tabriz）等地的軍事指揮中心及基礎設施。

美國宣布在霍爾木茲海峽擊沉了10至16艘伊朗布雷艦。此前伊朗已封鎖該海峽，導致中東四國每日減產670萬桶石油，全球能源價格劇烈波動。

伊朗持續向以色列、沙地阿拉伯及美軍駐海灣基地發射導彈及無人機反擊。



穆杰塔巴上任

德黑蘭舉行大型集會支持新任最高領袖穆杰塔巴。他隨即下令對美以發動「第一波」反擊，並拒絕任何形式的談判。

能源市場波動

油價急漲後回穩，隨著美國總統特朗普宣稱戰爭已「接近完成」，油價回落至 90美元附近。

霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態，影響全球約 20% 的石油與液化天然氣（LNG）流量。沙地阿拉伯、科威特、伊拉克等國的日產量合計減少約 670 萬桶。

通貨膨脹與金融壓力

高盛預測，若戰事持續，全球通脹率可能上升 0.8%；油價每上漲 10%，全球通脹將推高 0.4%。

各國央行`面臨物價上漲與經濟放緩的雙重夾擊，可能被迫停止降息或再度升息。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇