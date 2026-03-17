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中東戰火 | 華府密集遊說日韓出兵中東，據報日本擬派自衛隊搜集情報

17/03/2026

中東戰火 | 華府密集遊說日韓出兵中東，據報日本擬派自衛隊搜集情報

 

 

　　中東戰事膠著，刺激油價上揚。特朗普政府高官正密集遊說日本和韓國兩個受影響國家，參與霍爾木茲海峽的謢航行動。

 

　　據《讀賣新聞》引述一位匿名日本政府官員稱，日本防衛大臣小泉進次郎，周日（15日）應邀與美國戰爭部長赫格塞斯通話。赫格塞斯要求日本加入「海上特遣隊」，以確保霍爾木茲海峽的通行安全。

 

　　報道稱，具體細節將在未來幾天至幾周內推敲，很可能進入定於3月19日在華盛頓舉行的美日領導人峰會的議程。另據路透社報道，日本考慮向中東部署自衛隊進行情報蒐集。

 

韓外長允保持密切溝通

 

　　韓國外交部亦於周一（16日）晚間發表聲明，韓國外長趙顯當晚應美國國務卿魯比奧的要求通話。魯比奧要求韓國對「恢復中東和平與穩定的努力，表示關切並予以支持」。

 

　　魯比奧稱，為了確保霍爾木茲海峽的長期安全、穩定全球經濟和國際油價，多國合作比以往任何時候都更加重要。他建議就此事與韓方保持密切溝通，趙顯表示同意在不久的將來會面，就全球協調和懸而有待解決的雙邊問題進行深入討論。

撰文：經濟通國金組

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