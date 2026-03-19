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美國議息 | 鮑威爾拒向白宮低頭，矢言完成聯儲局主席任期

19/03/2026

美國議息 | 鮑威爾拒向白宮低頭，矢言完成聯儲局主席任期

 

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾周三(18日)在華盛頓記者會上公開表明，若總統特朗普提名的繼任者沃什，在他5月任期結束前仍未獲參議院確認，他將依法繼續擔任聯儲局主席，確保貨幣政策不致出現權力真空。


　
　　飽受特朗普政治壓力的鮑威爾強調，其法定主席任期將於5月15日屆滿，但作為聯儲局理事會成員的任期則持續至2028年初。換言之，即使沃什的提名程序拖延，鮑威爾仍可繼續以主席身分主持聯儲局會議，直至新主席獲確認為止。


　
　　與此同時，鮑威爾在記者會上首次公開明確表示，他暫不打算離開聯儲局理事會，直到針對他的司法部調查「徹底、真正結束，且具備透明度與最終結論」為止。

 

鮑威爾：曾討論再加息可能

 

　　此外，鮑威爾在周三（18日）議息會議後的記者會上承認，聯邦公開市場委員會確實曾討論下一步加息的可能性，但他強調，這並非大多數委員預設的基線情境，當前政策立場仍以按兵不動、逐次會議評估為主。


　
　　鮑威爾亦拒絕明言油價升到多高才會觸發加息，僅表示將密切觀察能源價格與整體通脹的互動。


　
　　鮑威爾形容，目前貨幣政策立場仍處於合適水平，但局方實際上正處於緊縮與非緊縮之間的灰色地帶，通脹仍有上行風險，而就業市場風險則偏向下行，這種雙重風險令減息決策變得格外困難。

撰文：經濟通國金組

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